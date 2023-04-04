Bakan Muş: Mart ayında ihracat yüzde 4.4 arttı, tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mart ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, Mart ayında ihracatın yüzde 4.4 oranında artarak 23,6 milyar dolara çıktığını ve bunun tüm zamanların ihracat rekoru olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ihracatı tüm zamanların rekorunu Mart ayında yeniledi. Türkiye'nin ihracatı Mart ayında 23,6 milyar dolara çıktı. Bakan Muş "Mart ayında ihracat %4,4 artarak 23,6 milyar dolara çıktı. Böylece tüm zamanların ihracat rekoru kırılmış oldu" dedi.

"DEPREM ETKİSİ ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DAHA AZALACAK"

Bakan Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle; "Üretim ve ihracatta deprem etkisinin önümüzdeki aylarda daha da azalacağını düşünüyoruz. Mart ayında ihracat %4,4 artarak 23,6 milyar dolara çıktı. Mart ayında ithalat %4,2 artarak 32,2 milyar dolar oldu. Mart ayında toplam enerji ithalatı 6 milyar dolar oldu.

"ALTIN İTHALATI 1,7 MİLYAR DOLAR OLDU"

İlk çeyrekte ihracat %2,5 artışla 61,6 milyar dolar oldu. Böylece tüm zamanların ihracat rekoru kırılmış oldu. Türkiye'nin işlenmemiş Altın ithalatı Mart ayında yıllık yüzde 63 artarak 1,7 milyar dolar oldu. Mart ayında ihracatımız %4,4 artışla 23,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir."

İşte Bakan Muş'un paylaşımı;

"FİRMALARIN YANINDAYIZ"

Ticaret Bakanı Muş, firmaların bir dünya markası haline gelmesi sürecinde her zaman yanlarında olduklarını kaydetti. Bu doğrultuda attıkları adımlara değinen Muş, şu değerlendirmede bulundu: "Bu adımlardan biri ihracatçılarımızın finansmana erişim sorununa yönelik olarak geçtiğimiz yıl oluşturulan ve ülkemizin önemli bankalarının da katılımıyla sermaye yapısı güçlendirilen İhracatı Geliştirme Anonim Şirketidir (İGE AŞ). Teminat yetersizliği yaşayan firmalara sağladığı kefalet mekanizması ile ihracatımızı çok daha ileri noktalara taşımayı hedefleyen İGE AŞ, faaliyetlerini artırarak ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdürmektedir. Bu doğrultuda, İGE AŞ geçtiğimiz günlerde Türk Ticaret Bankasının yüzde 98,5 hissesini satın almıştır. Türk Ticaret Bankasının satın alınması, ihracatçımızın finansmana erişimini daha da kolaylaştıracaktır. Önümüzdeki dönemde İGE AŞ çok daha kurumsal ve büyük bir yapı haline gelecektir."

"YENİ FIRSATLAR DOĞURMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

Muş, Türkiye'nin geleneksel pazarlarından Orta Doğu ülkeleriyle ikili ticareti artırmak için de çalıştıklarını bildirdi. Bu kapsamda, martta Irak Başbakanı ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ele aldıklarını anımsatan Muş, iş dünyası temsilcileriyle de bir araya gelerek ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik atılacak adımları değerlendirdiklerini söyledi.

Muş, Suudi Arabistan'a martta ziyaret gerçekleştirerek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik temaslarda bulunduklarını ifade ederek, "Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nı da geçtiğimiz ay imzaladık. Bu anlaşmanın ihracatçılarımız ve girişimcilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Orta Doğu bölgesinde yeni fırsatlar doğurmasını ümit ediyoruz." dedi.

Bakan Muş, ülke ekonomisi ve ihracatının son 20 yılda geldiği noktanın geleneksel pazarların ötesine geçmesini gerekli kıldığını anlattı. İhracatçıların her kıtada, her ülkede en rekabetçi aktörler arasında yerini almak mecburiyetinde olduğunu vurgulayan Muş, Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında sunulan desteklerden firmaların yararlanmalarını önemsediklerini dile getirdi.

BAKAN NEBATİ'DEN DE REKOR AÇIKLAMASI GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de mart ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli ile ihracat rekorları kırmaya devam ediyoruz. Yaşanan deprem felaketinin etkisiyle şubatta daralan ihracat, mart ayında yıllık yüzde 4,4 artış kaydederek tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını yakaladı. Böylece yıllıklandırılmış ihracat 255,7 milyar dolarla yeni bir rekora imza attı." ifadelerini kullandı.