Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 2023'ü öğrencilerle uğurladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2023 Cumhuriyetimizin 100. yılıydı, coşkuyla kutladık. 100 yılın muhasebesini yapacak olursak da başladığımız andan bugüne muazzam işler başardık." dedi.

Bakan Kacır, 2023'ü Bağcılar'da öğrencilerle uğurladı, yeni yılı taksicilerle ve Belediye çalışanları ile birlikte karşıladı.

Bağcılar Belediyesi Ateştuğla Etüt Merkezi'nin açılışına katılan, öğrencilerle yakından ilgilenip aileleri ile sohbet eden Kacır, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda konuştu. Kacır, Erdoğan'a öğrencilerin ve ailelerinin selamlarını iletti. Erdoğan da Kacır aracılığıyla selam yolladı.

Ateştuğla Etüt Merkezi'ndeki öğrencilerle sohbetinde, 2024'ün hayırlı olması temennisinde bulunan Kacır, 2023'te yaşanan deprem felaketini anımsatarak, orada yaşanan ortak acıya, o günlerde yaşanan dayanışmaya işaret etti.

Konuşmasında depremde hayatını kaybedenleri ve şehitleri anan Kacır, şunları kaydetti:

"2023 Cumhuriyetimizin 100. yılıydı, coşkuyla kutladık. 100 yılın muhasebesini yapacak olursak da başladığımız andan bugüne muazzam işler başardık. Türk milleti bağımsızlığından ödün vermedi ve Cumhuriyeti kurdu. 100 yaşına adım attığında o Cumhuriyet, şimdi bölgesinin en istikrarlı, en kuvvetli ve sadece kendi milletine değil, tüm dost ve kardeş coğrafyalara uzanabilecek kadar da kudretli bir devlete dönüştü. Türk milleti çok çalışkan, azimli, gayretli, imanlı ve nihayetinde Cumhuriyetin ikinci asrına şimdi Türkiye Yüzyılı damgasını vuracak kadar da iddialı."

Savunma sanayisinde, milli teknolojide atılan adımlar hakkında bilgi veren Kacır, bu alanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde muazzam bir başarı hikayesi yazıldığını söyledi.

Kacır, gençlerle birlikte Cumhuriyetin ikinci asrında daha büyük işlere hep beraber imza atılacağına dikkati çekerek, "Birliğimizden, dirliğimizden taviz vermeyeceğiz, teröre, teröriste aman vermeyeceğiz. Bu mücadeleden bir adım, bir milim bile geri adım atmayacağız. Bu topraklarda tam bağımsızlık ruhunu asla zedeletmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' olmaya devam edeceğiz. Yılın son günlerinde şehitlerimiz oldu, içimiz yandı. Bu topraklar gerçek manada şehit kanlarıyla sulanmış topraklar ama biz o kadar kuvvetli olacağız ki her bir gencimizin bu topraklarda dünyanın en başarılı işlerine imza atması için, buraları huzur ülkesi yapmak adına gayret ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

"İnsanlık tarihinin utanç sayfaları İsrail tarafından yazıldı"

2023'ün dünya ölçeğinde de güçlükler senesi olduğunu anlatan Kacır, Gazze'de yaşananları anımsattı. Kacır, insanlık tarihinin utanç sayfalarının İsrail tarafından yazıldığını, insanlığın bunun mesuliyetini, sorumluluğunu ve utancını tarih boyunca yaşayacağını ve hatırlayacağını dile getirdi.

Kacır, "Maalesef bu adaletsizliğe, bu zulme, bu soykırıma insanlığın dur deme noktasında olduğunu ifade edecek durumda değiliz. Bu meseleyi de çözecek olan Türk milletidir. Türk milletinin azmi, kararlılığı, inancı, dünyaya merhameti, adaleti yeniden getirecek. Gördük ki adalet, merhamet, insanlık değerleri yoksa, bilim de teknoloji de boşuna." diye konuştu.

Gençlere milli ve manevi değerlerle yükselen bir bilim ve teknoloji inşa etmeleri tavsiyesinde bulunan Kacır, Türk gençliğinin bunu başaracağını ve yapacağını, kendilerinin de bu anlamda ellerinden gelen tüm desteği verdiklerini ve vereceklerini söyledi.

Kacır, Bağcılardaki tüm kütüphanelere TÜBİTAK'ın tüm yayınlarını hediye edeceklerinin müjdesini vererek, konuşmasının ardından gençlerle fotoğraf çektirdi.

Kacır, taksiciler ve Belediye çalışanları ile buluştu

Gençlerle buluşmasının ardından Bağcılardaki Mega Taksi durağını ziyaret eden, yeni yılı burada taksicilerle karşılayan Kacır, taksi durağında gelen telefonu da yanıtladı.

Burada taksicilerle sohbet eden Kacır, iyi dileklerini paylaşarak, çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

Taksi durağının ardından Bağcılar Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanları ile buluşan Kacır, işçilerle sohbet etti.

Bakan Kacır, burada da işçilerle aile fotoğrafı çektirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a ???????Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti.