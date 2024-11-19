Üye Girişi
Haberler

Bakan Kacır, "Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu"nda konuştu Açıklaması

Bakan Kacır,
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye Yüzyılı'nda küresel uzay ekonomisinden pay alan, uzayın sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanan, uzay bilimi ve teknolojilerinde varlığını küresel ölçekte ispat eden bir Türkiye'ye şahitlik edeceğiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Türkiye Yüzyılı'nda küresel uzay ekonomisinden pay alan, uzayın sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanan, uzay bilimi ve teknolojilerinde varlığını küresel ölçekte ispat eden bir Türkiye'ye şahitlik edeceğiz." dedi.

Kacır, Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu'nun açılışında, astronom ve matematikçi olmasının yanı sıra bilimsel düşünceye önemli katkılar sunan Ali Kuşçu'nun, evrensel ölçekte de kıymetinin bilinmesi ve vefatının 550. yılı dolayısıyla 2024'ün UNESCO tarafından "Ali Kuşçu Yılı" ilan edilmesinin memnuniyet verici olduğunu anlattı.

Çağlar boyunca, Müslüman toplumlar için bilimin yalnızca bilgi edinme aracı değil, aynı zamanda medeniyetin ve kültürün temel yapı taşlarından olduğunu söyleyen Kacır, "Ali Kuşçu, bilimsel düşünce ve metodolojiye olan katkılarıyla İslam dünyasının dışında da saygı duyulan bir şahsiyettir." dedi.

Ay yüzeyinin haritasını çıkaran ilk insan olan Ali Kuşçu'nun çizdiği yıldız haritalarının, Amerika kıtasının keşfine giden süreçte önemli payı olduğunu kaydeden Kacır, şunları kaydetti:

"Yüzyıllar önce kaleme aldığı ve günümüzün modern astronomi verilerine en yakın değerlemeye daha o günden ulaştığı Risaletü'l Fethiye adlı eseri, asırlar boyunca gerek Doğu gerekse Batı'daki birçok akademide, enstitüde, üniversitede okutulan önemli bir kaynak olmuştur. Bizler içinse Ali Kuşçu'nun Osmanlı medeniyetine kattığı değerler, sadece geçmişe ait hatıralar değil, aynı zamanda gelecek inşasının yol haritasıdır. Biliyoruz ki her medeniyetin kendisine ait bilim hafızası, bilim kültürü ve teknolojisi vardır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, Ali Kuşçu gibi medeniyet değerlerimizden ilham alarak, ülkemizin bilgi birikimini, çağımızın bilimsel ve teknolojik gereklilikleriyle buluşturmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz."

Kacır, "Bilimde ve teknolojide çağ atlamış bir Türkiye hedefiyle, tarihimizden ve medeniyetimizden aldığımız bu ilhamla hareket ediyoruz. Bu toprakların mayasına, ruhuna ve bereketine güveniyoruz." dedi.

"Uzay teknolojilerinin uyduyla sınırlı olmadığının bilincindeyiz"

Bilim ve teknolojide taşıdıkları "bağımsızlık" şiarının, Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının da güvencesi olduğunu, geçmişte olduğu gibi, bu coğrafyayı tekrar bilim ve teknolojinin önde gelen merkezlerinden birine dönüştürmek için çalıştıklarını dile getiren Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda, kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi ve geliştiricisi bir Türkiye'yi inşa ettiklerini belirtti.

Bakan Kacır, "Bilimsel kapasitemizi artırırken, güçlü bir teknoloji geliştirme ve üretme yetkinliğine de sahip oluyoruz. Yurdun dört bir yanındaki 208 üniversitemiz, 104 teknoparkımız, 1,600'ü aşan AR-GE ve tasarım merkezimiz, 291 bin AR-GE personelimiz ile Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize kenetlenmiş şekilde ilerliyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yürüttüğümüz istikrarlı politikalarla istiklalimizi ve istikbalimizi güçlü kılacak adımlar atmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kritik teknolojilerde olduğu gibi uzay teknolojilerinde de yerli ve milli bir anlayışla, AR-GE ve inovasyon altyapısını güçlendirerek ve asırlık projeler ortaya koyarak yollarına hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Kacır, "Geçmişten aldığımız mirasla, ülkemizi küresel uzay ekosisteminde söz sahibi bir aktör haline getirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ile Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olduğuna dikkati çeken Kacır, uzay teknolojilerinin uydu ile sınırlı olmadığının da bilincinde olduklarını belirterek, kurguladıkları teknoloji ekosistemiyle, uçsuz bucaksız uzayın sunduğu sınırsız fırsatlardan yararlanmaya fazlasıyla hazır durumda olduklarını vurguladı.

"Bilim insanlarımızın tasarlayıp ürettiği uzay aracıyla Ay'a erişeceğiz"

Bakan Kacır, Milli Uzay Programı'nın kritik hedeflerinden "Türk Astronot ve Bilim Misyonu" kapsamında astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunduğu sürede13 bilimsel deneyi başarıyla tamamladığını anımsatarak, astronot Tuva Cihangir Atasever'in de 7 deney icra ettiği yörünge altı uçuşuna imza attığını söyledi.

Gelecek dönemde de Milli Uzay Programı'nı başarılı bir şekilde uygulamak adına uzay çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceklerini belirten Kacır, şöyle devam etti:

"Uzaya bağımsız erişim programımızda fazlasıyla kararlıyız. Ay Programı'mız kapsamında, milli imkanlarla geliştirdiğimiz itki sistemine sahip, kendi mühendislerimizin ve bilim insanlarımızın tasarlayıp ürettiği uzay aracıyla Ay'a erişeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, "Türkiye Yüzyılı"nda küresel uzay ekonomisinden pay alan, uzayın sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanan, uzay bilimi ve teknolojilerinde varlığını küresel ölçekte ispat eden bir Türkiye'ye şahitlik edeceğiz."

"İnanmak başarmanın yarısıdır" sözünü anımsatan Kacır, konuşmasını,"Biz de önce kendimize inanacağız. Çok çalışacağız, çok emek sarf edeceğiz, çok gayret göstereceğiz." diye tamamladı.

???????

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Elebaşı Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru

Davada bakanlık avukatının sorulmasını istemediği soru

 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı

Her fırsatta "tasarruf" diyen Şimşek'i küplere bindirecek ihale
Putin 'nükleer yanıt' doktrinini onayladı

Putin imzaladı! Resmen nükleer savaş başlatabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Jaguar logosunu değiştirdi mi? Jaguar'ın yeni logosu nasıl? SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Spotify neden açılmıyor, sorun ne? ABD Merkez Bankası Aralık ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yeni banknotlar ne zaman çıkacak? Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 19 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı? 20 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl, yağmur yağacak mı? KPSS LİSANS BAZINDA SIRALAMA AÇIKLANDI! KPSS lisans yeni branş bazında sıralama sonuçları açıklandı mı? KPSS sorgulama ekranı! ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI! Öğretmen maaş zammı belli oldu mu? Ocak ayında öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! SSK, BAĞ-KUR Emeklisi zam oranları ne olacak? Öğretmenler Günü 2024 Tarihi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.