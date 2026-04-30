Bakan Kacır, Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ödül Töreni'nde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK tarafından düzenlenen bu yılki yarışmalara ortaokul kategorisinde 30 bin 960 öğrencinin 19 bin 437 projesiyle, lise kategorisinde ise 52 bin 96 öğrencinin 29 bin 739 projesiyle başvurduğunu belirterek, "Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda 108 projeye, Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda ise 90 projeye ödüllerini takdim edeceğiz." dedi.

Kacır, ATO Congresium'da düzenlenen Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, bilimsel bilgi birikiminin ve teknolojik ilerlemelerin hayatın her alanına yön verdiğini söyledi.

Bilim ve teknolojide oluşturdukları kapasitenin, yenilikçi fikirleri ekonomik değere dönüştürme kabiliyetinin ülkelerin kalkınmasına yön verdiğini vurgulayan Kacır, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 23 yılda bilimde ve teknolojide oluşturduğumuz sağlam altyapıyla Türkiye'yi bu büyük dönüşümün öncü aktörlerinden biri haline getirme iradesini ortaya koyduk. Teknoloji geliştiren, üreten ve dünyaya sunan Türkiye'yi inşa ettik. Bugün üretim kabiliyetini çeşitlendirmiş, sanayi altyapısını güçlendirmiş, AR-GE ve yenilik ekosistemini derinleştirmiş bir Türkiye var." diye konuştu.

"Cesur, meraklı ve özgüveni yüksek bir nesil yetişiyor"

Kacır, Türkiye Yüzyılı'nı vizyondan gerçeğe dönüştürme yolculuğunda emin adımlarla, durmaksızın ilerleyen bir Türkiye olduğuna dikkati çekerek, dosta güven, düşmana korku veren bir savunma sanayisi inşa edebilmiş, yerli otomobilini geliştirerek milletle buluşturmuş, gözlerini ufkun ötesine diken, insanlı uzay görevleri gerçekleştiren, uydularını, uzay araçlarını yerli ve milli imkanlarla geliştiren bir Türkiye olduğunu bildirdi.

Ayrıca, nükleer enerjiden yapay zekaya, biyoteknolojiden mobiliteye, dijital teknolojilerden ileri üretime, teknolojinin pek çok sahasında yeniliklerin öncüsü olma vizyonuyla hareket eden bir Türkiye olduğuna işaret eden Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Biliyoruz ki bir milletin hedeflerine giden yolda en kıymetli varlığı, donanımlı, azimli ve inançlı insan kıymetidir. Pek çok gelişmiş Avrupa ülkesine nazaran 10-15 yaş genç olan nüfusumuzla bu yönden büyük bir avantaja sahibiz. Ne mutlu ki ideolojik çıkmazlara hapsolmayan, tasarlayan, geliştiren, cesur, meraklı ve özgüveni yüksek bir nesil yetişiyor. TEKNOFEST kuşağı olarak adlandırdığımız bu nesil, hayatın sorunlarına çözüm üretmenin, teknoloji geliştirmenin, ülkesine ve insanlığa değer katmanın en güçlü araçlarında biri olarak bilimi görüyor. Türkiye Yüzyılı'nda hedeflediğimiz tam bağımsız bir Türkiye için yılmadan, pes etmeden, azimle yoluna devam ediyor."

"TÜBİTAK Proje Yarışmaları ile gençlerimiz bilimsel düşünme becerisi kazanıyor"

Kacır, Bakanlık olarak, gençlerin özgürce hayal kurabilecekleri, özgüvenle adım atabilecekleri ve fikirlerini ürüne dönüştürebilecekleri bir iklim için çalıştıklarını, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile teknoloji geliştirme yolculuğunun kapılarını gençlere açtıklarını anlattı.

TÜBİTAK aracılığıyla uygulamaya aldıkları faaliyetlere değinen Kacır, şöyle konuştu:

"Bilim Olimpiyatları ile gençlerimizin bilimsel yetkinliklerini geliştirmelerine destek oluyor, onları dünya sahnesine çıkarıyoruz. TÜBİTAK Proje Yarışmaları ile de gençlerimiz bilimsel düşünme becerisi kazanıyor, problem çözme yetkinliklerini geliştiriyor, takım çalışmasını tecrübe ediyor ve en önemlisi, 'Ben de ve biz de yapabiliriz.' özgüvenini erken yaşta kuşanıyor. Bu yıl yarışmalarımıza ortaokul kategorisinde 30 bin 960 öğrencimiz 19 bin 437 projesiyle, lise kategorisinde ise 52 bin 96 öğrencimiz 29 bin 739 projesiyle başvurdu. Bu tablo gençlerimizin 'Milli Teknoloji Hamlesi' ve 'Türkiye Yüzyılı'nı bilimle inşa etme vizyonumuza ne denli kuvvetle sarıldığını, bu ideali ne kadar sahiplendiğini açıkça ortaya koyuyor. Burada, bölge aşamasını başarıyla geçerek finale kalan 396 projenin sahibi 882 öğrencimizle birlikteyiz."

Kacır, final yarışması kapsamında yapılan proje değerlendirmeleri sonucu her alanda 1 birincilik, 2 ikincilik, 3 üçüncülük ve 3 de teşvik ödülü vereceklerini ifade etti.

"Her daim yanınızdayız"

Ödül alacaklara ilişkin bilgi veren Kacır, "Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda 108 projeye, Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda ise 90 projeye ödüllerini takdim edeceğiz. Ödül alsın ya da almasın, araştıran, üreten, hayallerini projeye dönüştüren tüm kardeşlerimiz gönlümüzde ödül kazananlar kadar kıymetli. Bu salonda bulunan her bir gencimiz, bilgiyle donanmış, umutla parlayan birer inci misali, yarınlarımızın teminatı ve büyük, güçlü Türkiye idealinin en güçlü taşıyıcılarıdır." dedi.

Kacır, gençlerin geleceğini bu topraklarda inşa etmesinin, ülkeye sunacakları katkıların ne denli kıymetli olduğunu akıllarından çıkarmamaları gerektiğini söyledi.

Gençlerin geliştirdiği projelerin yalnızca bilimsel başarı olarak kalmaması, aynı zamanda ekonomik değere, toplumsal faydaya ve katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesinin önemine işaret eden Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Fikirlerinizi ürüne, projelerinizi girişime dönüştürme iradenizi her zaman canlı tutmanızı özellikle bekliyorum. Bu yolculuk elbette her zaman kolay olmayacak. Bazen aradığınız sonuca hemen ulaşamayacaksınız. Bazen fikrinizi geliştirmek için yeniden düşünmeniz, denemeniz, başlamanız gerekecek. Büyük başarılar, sabırla, emekle, merakla ve vazgeçmeyen insanların kararlılığıyla ortaya çıkar. Bugün dünyayı değiştiren pek çok buluşun arkasında defalarca deneyen, hatalarından öğrenen, fikrini geliştiren ve inandığı yoldan vazgeçmeyen kişiler var. Bizler, eğitim hayatınızın her aşamasında, projelerinizi geliştirmeniz, fikirlerinizi olgunlaştırmanız ve onları ülkemize değer katacak çalışmalara dönüştürmeniz için her daim yanınızdayız."

"Türk gençliği, tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'yi kararlılıkla inşa edecek"

Kacır, gençlere sağladıkları desteklere dikkati çekerek, TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) ile genç araştırmacılara AR-GE ve inovasyon dünyasında aktif rol üstlenmelerini sağladıklarını anlattı.

Bu yıl sonuna kadar sayısı 100'e çıkarılması planlanan "Milli Teknoloji Atölyeleri" ile gençlerin teorik bilgiyi pratiğe dönüştürdüğü, takım ruhuyla üretim yaptığı ve yenilikçi projeler geliştirdiği fiziki altyapıyı üniversitelerde, bilim merkezlerinde tesis ettiklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Üniversitelerdeki teknoloji kulüplerini tek çatı altında toplayan 'Milli Teknoloji Kulüpler Birliği Programı' ile gençlerimizin birlikte üretmelerini ve disiplinler arası çalışmalar gerçekleştirmelerini destekliyoruz. Sizlerin sadece araştıran ve geliştiren bireyler değil, aynı zamanda bu fikirleri katma değere dönüştüren birer girişimci olmanızı gönülden arzu ediyoruz. İstiyoruz ki bugün proje yarışmalarında filizlenen fikirleriniz, yarın üniversite laboratuvarlarında gelişsin, teknoloji kulüplerinde güçlensin, girişimcilik programlarımızla ürüne, hizmete ve yüksek katma değerli teknoloji girişimlerine dönüşsün. Türk gençliği, 'Yapamazsınız, başaramazsınız' diyenlere inat, tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'yi kararlılıkla inşa edecektir. İnsanlığın savaşları büyütecek teknolojilere ihtiyacı yok. İnsanlık adalete ve merhamete hasret. İnsanlığı yeniden medeniyet değerlerimizle, adaletle, merhametle ve daha adil dünya ile buluşturacak olan Türk gençliğidir."