Bakan Kacır, OECD Toplantısında Yerel Kalkınma ve Dönüşüm Konularını Görüştü

Bakan Kacır, OECD Toplantısında Yerel Kalkınma ve Dönüşüm Konularını Görüştü
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OECD Bölgesel Kalkınma Politika Komitesi toplantısında yerel kalkınma, akıllı şehirler ve yeşil dijital dönüşüm konularında uluslararası işbirliklerini değerlendirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) Bölgesel Kalkınma Politika Komitesi Bakanlar Toplantısı marjında görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Yerel kalkınma, akıllı şehirler ile yeşil ve dijital dönüşüm başlıklarında, ikili ve çok taraflı işbirliklerimizi değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

OECD Bölgesel Kalkınma Politika Komitesi Bakanlar Toplantısı marjında görüşmeler gerçekleştirdiğini bildiren Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Portekiz Bölgesel Uyum Bakanı Manuel Castro Almeida, Çekya Bölgesel Kalkınma Bakanı Petr Kulhanek, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Ivan Ivanov, Slovenya Uyum ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Aleksander Jevsek ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Yerel kalkınma, akıllı şehirler ile yeşil ve dijital dönüşüm başlıklarında, ikili ve çok taraflı işbirliklerimizi değerlendirdik. Ortak geleceği birlikte şekillendirme irademizi güçlendirmeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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