Bakan Kacır: 57,7 milyar lira sabit yatırımın önünü açtık

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 500 milyon TL yatırımla gerçekleşecek prefabrik yapı fabrikasının temel atma töreninde konuştu. Kacır, "Prefabrik yapı sektörünün parçası olan metal yapı malzemeleri alanında 2012'den bu yana bin 354 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 28 bin nitelikli istihdamın ve 57,7 milyar lira sabit yatırımın önünü açtık" dedi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da Nuriş Prefabrik Yapı Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Bolat, Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yolunda emin adımlarla yoluna devam ettiğini söyledi. Bolat, "Türkiye, yılda ortalama yüzde 5,4 büyüyerek dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alan ülkemiz bu yıl da ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü. ve bu büyümede lokomotif görevi gören sektörlerin başında da sanayi gelmekte. Gerek üretimimizde gerekse ihracatımızda sanayi ve imalat sanayi çok önemli bir yer tutuyor. Rekorlar kıran ve 21 yılda 7,1 katı büyüyen, 36 milyar dolardan bugün 261,5 milyar dolara yükselen ihracatımızın da yüzde 94'ü sanayiden gelmektedir. Bu yıl Allah'a şükür yüzde 5,7 ilk çeyrek büyümesinin yanında ilk 7 ayda da yüzde 3,4 oranında mal ihracatımız büyüme kaydetti. Aynı şekilde hizmet ihracatımız da bu yıl hedeflediği yüzde 10 büyümeyi sağlayarak, 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefine koşmaktadır. Bunlar niye önemli? İhracat demek üretim demektir, üretim demek istihdam demektir, vergi demektir, katma değerin büyümesi demektir, ülkemizin gelişmesi, refahın satın alma gücünün artması demektir" dedi.

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıldan bu yana gösterdiği büyük liderlik ve istikrarlı yönetim sayesinde ekonomideki bu başarıları birlikte sağladıklarını kaydederek "İstikrar devam ettikçe büyümemiz, güçlenmemiz, gelişmemiz artacak Allah'ın izniyle. Türkiye Yüzyılı vizyonunda ülkemizi çok daha iyi yarınlara hep birlikte yükselteceğiz. Bugün artık katma değerli, marka değeri yüksek, teknoloji değeri yüksek üretimlerimizi arttırma çabası içindeyiz. Çünkü dünyada ciddi bir sıkıntılı süreç yaşanmakta, çalkantılı bir süreç yaşanmakta. Jeopolitik gerilimler, bölgemizdeki, etrafımızdaki savaşlar ve başta Avrupa olmak üzere batı dünyasındaki ekonomik durgunluk, dünya ticaretindeki durgunluk kolay bir süreçte olmadığımızı göstermekte. Ama buna rağmen etrafımız sıkıntılı ve ateş çemberi konumunda olmasına rağmen Türkiye'miz dirayetli bir liderlik ve istikrarlı bir siyaset yönetimi ve ekonomideki başarılı dengeleme politikası, gelişme reformlarıyla beraber yoluna devam etmektedir" diye konuştu.

'TÜRKİYE İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM EDİYOR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır da 500 milyon liralık yatırım hedefi ile gerçekleşecek, 150 ilave istihdam oluşturacak yatırımın, ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Kacır, "Son 22 yıldır güçlü, kararlı ve sarsılmaz bir iradeyle; üretimin, istihdamın, yeniliğin çatısı altında yükselen bu yatırımlarımız eser ve hizmet siyasetimizin açık bir göstergesidir. Özellikle dış pazarlarda yaşanan ekonomik, politik ve sosyal krizler küresel yatırım ortamında dalgalanmalara sebebiyet verirken Türkiye hamdolsun yoluna istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Orta Vadeli Program kapsamında tüm bakanlıklarımız ile yakın bir iş birliği ve koordinasyon sağlarken bu kapsamlı ve gayretli çalışmanın karşılığını güçlü şekilde alıyoruz" dedi.

Kacır, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7'lik bir büyüme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu oranla OECD ülkeleri arasında lider, G20 ülkeleri içinde 2'nci sıraya yerleştik. İhracat tarafında da büyümeyle eş zamanlı ithalattaki gerileme, dış ticaret dengemizdeki belirgin iyileşmeyi kuvvetlendiriyor. Ekonomi programımızın öncelikli hedefleri arasında yer alan enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesinde de somut bir ilerleme katettik. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yatırımcı dostu politikalarla, sektörün ihtiyaç duyduğu yapısal reformları hızla hayata geçirerek güçlü bir yatırım iklimi oluşturmaya devam edeceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda Türkiye Yüzyılında yüksek teknolojili ve katma değerli üretim altyapımızı güçlendirerek, ülkemizi dünyanın sayılı teknoloji üretim merkezleri arasında yer alması için çalışmalarımıza hız kesmeden sürdüreceğiz. Bu doğrultuda ülkemizin katma değerli üretim kabiliyetlerini destekleyecek ve rekabetçiliğini güçlendirecek destek enstrümanlarını adım adım devreye alıyoruz" diye konuştu.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programıyla; ekonominin yükselişine katkı verecek teknolojik ve stratejik yatırımların gerçekleştirilmesi için uzun vadeli ve uygun koşullarda finansmana erişim imkanı sunduklarını kaydeden Bakan Kacır, "Geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımız tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programının detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Yerli ve yabancı yatırımcıların programa bugüne kadar gösterdiği teveccüh; yatırımcılar için güvenli bir liman konumundaki ülkemizin önümüzdeki dönemde de küresel yüksek teknolojili yatırımların odağı olacağını kanıtlıyor. Katma değerli üretimimizle, inovasyonla, dijitalleşmeyle teşvik ve destek programlarımızla devletler tarihi açısından kısa bir sürede, 22 yılda, tesis ettiğimiz güçlü üretim altyapımız her alanda meyvelerini veriyor. Ülkemizin büyüme ve kalkınma yolculuğunda bizlere güç katıyor" dedi.

'METAL YAPI MALZEMELERİNDE 354 YATIRIM İÇİN TEŞVİK'

Kacır, maliyet etkin, sürdürülebilir ve esnek barınma ihtiyacının karşılanmasında öncü rol üstlenen prefabrik yapı sanayinin önemini geçen yıl yaşanan deprem felaketiyle müşahede ettiklerini vurgulayarak, "Prefabrik yapı sektörünün de parçası olan metal yapı malzemeleri alanında 2012'den bu yana bin 354 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 28 bin nitelikli istihdamın ve 57,7 milyar lira sabit yatırımın önünü açtık. Halihazırda yılda yaklaşık 15 bin konteyner üreten ve konteyner üretimi ve montaj süreçlerinde toplam 500 kişiye istihdam sağlayan Nuriş Prefabrik Firması'nın gerçekleştireceği bugün temelini atacağımız yeni yatırımın sektörümüzde emsal teşkil edeceğine inanıyoruz. 500 milyon liralık yatırım bedeliyle birlikte faaliyete geçecek olan tesislerin sektöre önemli bir katkı sunacağından şüphem yok. Tesisimizin inşallah en kısa sürede faaliyete geçerek, emeğin, kalkınmanın ve üretimin bir paydaşı olmasını gönülden diliyorum. Ülkemize inanan, güvenen, milletimizin al-i menfaati için taş üstüne taş koyan her teşebbüsü baş tacı etmeye devam edeceğiz. Sanayicimizi, üreticimizi tüm imkanlarımızla her daim destekleyerek onlarla omuz omuza vererek muasır medeniyetlerin de üzerinde bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Bu önemli kazanımlar ve başarılarla beraber, başkentimizi sanayinin, üretimin istihdamın da başkenti yapmak, sanayi bölgelerimizi genişleterek, yenilerini ekleyerek büyütmek için gayretle çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

'BAŞKENT OSB LOKOMOTİF ROL ÜSTLENECEK'

Bakan Kacır, son 22 yılda gerçekleştirdikleri yatırımlarla Ankara'yı sadece kamu binalarının değil, fabrikaların da yükseldiği sanayi altyapısı güçlü, planlı OSB'leri ile emsal teşkil eden, üretim ve ihracata yön veren bir şehir konumuna getirdiklerini söyledi. Kacır, "Başkent sanayisinin bel kemiği olan OSB'lerimizin sayısını son 22 yılda 8'den 12'ye yükselttik. Aynı dönemde OSB'lerimizin altyapı ve üstyapı projeleri için 1,9 milyar lira finansman desteği sağladık. Bugün de yeni tesisimizin temel atma töreni vesilesiyle bulunduğumuz Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk tesisin temelleri de 21 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atılmıştı. OSB sınırları bünyesinde yer alan teknik lise, meslek yüksekokulu, demiryolu ve karayolu bağlantılarıyla Başkent OSB bugün Türkiye'de organize sanayi bölgelerimize örnek teşkil edecek bir model oluşturmayı başardı. Bünyesindeki yenilik merkezi, güneş enerjisi santrali ve arıtma tesisiyle de sanayimizin ikiz dönüşüm yolculuğunda elini taşın altına koydu. Sürdürülebilir ve çevreci üretim altyapısı tesis etmek üzere son yıllarda önemli projelere imza atan OSB'mizi de bizler 'Yeşil OSB' sertifikasıyla ödüllendirdik. 24 bin vatandaşımıza istihdam sağlayan 293 tesisle bugün Başkent OSB, katma değerli, nitelikli ve rekabetçi üretim odaklı kalkınma yolcuğumuza güç katıyor. Ulaşım, enerji, elektroteknik, yapı malzemeleri, kimya ve gıda gibi pek çok sektörün ihtiyaç duyduğu test altyapılarını bünyesinde barındıracak TSE Ankara Kalite Kampüsü de tamamlandığında inanıyorum ki Başkent OSB'de yeni yatırımlar için lokomotif rol üstlenecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fabrikanın temeli atıldı.