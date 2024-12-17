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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı perşembe günü 11.30'da yapılacak
Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti

Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada işçi ve işveren kesimlerinden teklif beklediklerinin altını çizdi. Bakan Işıkhan, süreci önümüzdeki hafta içinde neticelendirilmeyi düşündüklerini de belirtti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı 19 Aralık Perşembe günü yapılacak.

TOPLANTI ÖNCESİ IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısından önce açıklamalarda bulundu.

İşçi ve işveren kesimlerinden teklif beklediklerinin altını çizen Bakan Işıkhan, süreci önümüzdeki hafta içinde neticelendirilmeyi düşündüklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 10 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılmıştı. Bakan Işıkhan'ın başkanlığında toplanan komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etmişti.

Görüşmeler kapsamında ikinci toplantı yine Bakanlığın ev sahipliğinde dün yapılmış; basına kapalı yapılan bu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik verilere dair sunum yapmıştı.

Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıJokerAllame:

Acele etmeyin Suriyelilerin daha çok ihtiyacı var :)

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Haber YorumlarıMustafa AKKURT:

Aaa dert ettigin seye bak

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Haber YorumlarıVedat ÇİL:

%45 hayırlı olsun

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Haber Yorumlarıufka dair:

e zahmet olacak

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