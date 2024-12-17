Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı 19 Aralık Perşembe günü yapılacak.

TOPLANTI ÖNCESİ IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısından önce açıklamalarda bulundu.

İşçi ve işveren kesimlerinden teklif beklediklerinin altını çizen Bakan Işıkhan, süreci önümüzdeki hafta içinde neticelendirilmeyi düşündüklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 10 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılmıştı. Bakan Işıkhan'ın başkanlığında toplanan komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etmişti.

Görüşmeler kapsamında ikinci toplantı yine Bakanlığın ev sahipliğinde dün yapılmış; basına kapalı yapılan bu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik verilere dair sunum yapmıştı.