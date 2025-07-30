Bakan Işıkhan'dan 'kamu işçilerine zam' açıklaması: Maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi

Bakan Işıkhan'dan 'kamu işçilerine zam' açıklaması: Maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi
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Bakan Işıkhan'dan 'kamu işçilerine zam' açıklaması: Maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi ve kabul edilmedi" ifadelerini kullandı. Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması üzerine Türk-İş 500 kurumda grev kararı almıştı.

Bakan Vedat Işıkhan kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin "Maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi ve kabul edilmedi" açıklamasıdna bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerine yönelik Kamu Çerçevesi Protokolü'ne ilişkin açıklama yaptı.

"MAALESEF KAMUOYUNA FARKLI AKSETTİRİLDİ"

Işıkhan yaptığı açıklamada "18 Temmuz'da verilen ilk 6 ay için yüzde 24 ve ikinci 6 ay için gerçekleşen enflasyon oranındaki teklif maalesef farklı noktalara çekildi. İlk 6 ay için verilen yüzde 24'lük teklif enflasyonun üzerinde bir artışa karşılık geliyor. Ancak maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi ve kabul edilmedi" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ'TEN GREV KARARI

Öte yandan 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümetle uzlaşma sağlanamayınca, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) grev kararını hayata geçirdi. İlk grev ilanı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) asıldı. Sendika yetkilileri, önümüzdeki günlerde yaklaşık 500 kamu kurumuna daha grev ilanlarının asılacağını duyurdu.

İŞ YERLERİNDE BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Yapılan açıklamada, grev kararlarının yasal takvime uygun şekilde duyurulacağı, bu süreçte işyerlerinde bilgilendirme ve örgütlenme çalışmalarının da sürdürüleceği bildirildi. Grev uygulamasının detaylarının ise ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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