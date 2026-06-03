Bakan Işıkhan, ILO 114. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 114. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında ikili görüşmelerde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsviçre'nin Cenevre kentindeki temaslarını sürdürüyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 114. Uluslararası Çalışma Konferansı çerçevesinde Cenevre'de bulunan çeşitli Bakan Işıkhan, burada çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Işıkhan, temasları kapsamında ilk olarak Sudan İnsan Kaynakları ve Sosyal Refah Bakanı Motasim Ahmed Saleh Adam ile bir araya geldi. Görüşmede; iki ülke arasında çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanlarında iş birliğini daha da güçlendirme konusundaki kararlılık vurgulandı.

Işıkhan, ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile ILO arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Sosyal adalet ve emeğin korunması için atılan adımlar değerlendirildi.

114'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Bakan Işıkhan, Lübnan Çalışma Bakanı Muhammed Haidar ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen ikili görüşmede, iki ülke arasında istihdam ve sosyal güvenlik alanlarındaki iş birliğini kurumsallaştırmayı sağlayacak adımlar değerlendirildi.

Ardından Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, 'Tek Millet İki Devlet' anlayışıyla her alanda iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirileceğine vurgu yapıldı. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı