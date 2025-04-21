Bakan Işıkhan: Deprem Bölgesinde 77 Binden Fazla Kontenjan Tahsis Edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Toplum Yararına Programlar (TYP) ile deprem bölgesinde istihdamı canlandırmak için 77 binden fazla kontenjan tahsis ettiklerini ve bu doğrultuda 15 milyar liralık kaynak aktardıklarını bildirdi.

Bakan Işıkhan, bir dizi ziyaret için geldiği Kilis'teki bir otelde düzenlenen "Ben İyiysem, Herkes İyi Depremzede Kadınların Güçlendirilmesi Projesi" seminerine katıldı.

Burada konuşan Bakan Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra tüm illeri ziyaret ederek yapılması gereken çalışmalar hakkında tespitlerde bulunduklarını belirtti.

Çalışma hayatına dair ihtiyaçlar doğrultusunda tüm imkanları seferber ettiklerini hatırlatan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Bir taraftan yıkılan veya hasarlı binalarımızı yeniden inşa ederken diğer yandan da ocakların tütmesi için çalışanlarımıza, hem maddi hem de manevi destekler sağladık. Depremden sonra Kısa Çalışma Ödeneği'ni hızla devreye aldık. Belge talep etmeden başvuruları değerlendirerek, ödemeleri, bekletmeden gerçekleştirdik. Bu desteğin süresini 3 aydan, 6 aya uzatarak, 111 binden fazla çalışanımıza 1 milyar liradan fazla ödeme yaptık. Kısa çalışmadan yararlanamayanlar için Nakdi Ücret Desteği'ni hayata geçirdik. Bu kapsamda 82 bin vatandaşımıza yaklaşık 700 milyon lira destek sağladık. Toplum Yararına Programlar (TYP) ile bölgede, istihdamı canlandırmak için 77 binden fazla kontenjan tahsis ettik ve bu doğrultuda 15 milyar liralık kaynak aktardık. İstihdama Dönüş Programı ile deprem bölgesinde 33 bin vatandaşımızı, meslek edindirme ve işbaşı eğitim programlarına dahil ettik. Bu program için 1 milyar 267 milyon lira kaynak aktardık. Sosyal güvenlik alanında da; vatandaşlarımızın SGK borçlarını 2025 yılı sonuna kadar erteledik, 24 aya kadar taksitlendirme imkanı sağladık, sağlık hizmetlerine kesintisiz erişim için katılım paylarını kaldırdık."

Işıkhan, Kilis'te depremler döneminde gerileyen istihdam oranını da artırdıklarını ve Kilis'i daha iyi noktalara taşımak için çalışacaklarını ifade etti.

Deprem bölgesinde çalışmalara devam ettiklerini anlatan Işıkhan, şunları söyledi:

"Kurumumuz ÇASGEM vasıtasıyla, ocak ayından başlayarak Kilis ve deprem bölgesi diğer 4 ilimizde hayata geçirdiğimiz 'Ben İyiysem, Herkes İyi Depremzede Kadınların Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında, işçilerimize çeşitli motivasyon seminerleri, eğitimler, odak grup toplantıları ve birebir görüşmelerle destek vermeye başladık. Projemiz özellikle, ailenin yaşadığı sorunlar, aile içi iletişim, iş ve aile yaşamının uyumlaştırması, travma sonrası stres bozukluğu ve bununla başa çıkma, iş yerinde psikososyal risk faktörleri, duygusal dayanıklılık, stres yönetimi, bilinçli farkındalık teknikleri gibi sizleri ruhsal açıdan rahatlatacak, iş hayatınıza ve aile hayatınıza çok daha iyi bir şekilde odaklanmanıza yardımcı olacak önemli konuları içermektedir. Bu proje vesilesiyle, inşallah, kadınların iş gücü içerisinde aktif rol alabilmelerini, aynı zamanda ailelerinin temel destekleyicisi olarak, varlıklarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için iyilik hallerinin, farkındalıklarının geliştirilmesi ve stresle başa çıkma kapasitelerinin artırılmasını sağlamış olacağız."

Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) Başkanı Prof. Dr. Elif Gökçearslan, Kilis Valisi Tahir Şahin, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, AK Parti İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı ve ilgililer katıldı.