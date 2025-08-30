Bakan Güler, TSK Komuta Kademesi ile Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TSK Komuta Kademesi ile Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan Güler, şu ifadelere yer verdi:

"Asil Milletimizin Egemenlik ve Bağımsızlığı Uğruna Büyük Mücadeleler Veren Kahraman Komutanlarımız,

Değerli Devlet Büyüklerimiz;

Asil milletimizin bağımsızlık ve hürriyet iradesini tarihe nakşeden 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü vesilesiyle Sayın Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız ile birlikte huzurunuzda bulunmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyor, sizlere bir kez daha şükran ve minnet duygularımızı dile getiriyoruz.

'Büyük Zafer' milletimizin istiklal ve istikbali uğruna verdiği onurlu mücadelenin, vatan sevgisinin ve sarsılmaz imanının abideleşmiş timsalidir. Bu eşsiz zafer Türk ordusunun kahramanlığı ve milletimizin fedakarlığı ile kazanılmış Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açmıştır.

Bugün bizlere düşen görev emanet ettiğiniz bu vatanı her türlü tehdit ve tehlikeye karşı korumak bağımsızlığımızı ve milli birliğimizi ilelebet muhafaza etmektir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda köklü tarihimizden, milli ve manevi değerlerimiz ile şanlı ecdadımızdan aldığımız ilhamla ülkemizin ve asil milletimizin her alandaki hak ve menfaatlerini geçmişte olduğu gibi bugün de korumaya, bölgesinde lider, dünyada etkin bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu anlamlı gün vesilesiyle bin yıldır bizlere yurt olan aziz vatanımızda, bu günlere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki bütün devlet büyüklerimizi, komutanlarımızı, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun." - ANKARA