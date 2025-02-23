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Bakan Göktaş, Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta'yı Ziyaret Etti

Bakan Göktaş, Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta'yı Ziyaret Etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'daki Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta'nın Çukurambar şubesinde ağırlandı. İşletme yetkilisi İbrahim Altunbay, Bakan Göktaş'ı misafir etmekten duydukları mutluluğu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta'nın Çukurambar şubesinde ağırlandı.

Bakan Göktaş'ın ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmecisi ve yetkilisi İbrahim Altunbay, Bakan'ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Altunbay, "Bakanımızı işletmemizde misafir etmek bizim için büyük bir onur. Kendilerinin ilgisi ve sıcak sohbeti bizleri çok mutlu etti. Sektörümüz hakkında görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, işletme çalışanlarıyla da yakından ilgilenerek sektördeki deneyimlerini dinledi. Çalışanlar ve misafirlerle bir süre sohbet eden Göktaş, işletmenin faaliyetleri ve sektördeki gelişmeler hakkında bilgi aldı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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