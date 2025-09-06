Bakan Göktaş: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 'Sıfır Tolerans' İlkesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetin aileye ve topluma zarar veren, kalkınmayı engelleyen ağır bir insan hakları ihlali olduğunu belirterek, "Mücadelemizin temeli şiddet başlamadan önce bitirmektir. Bunu da ancak 'sıfır tolerans' ilkesiyle toplumu harekete geçirerek başarabiliriz." dedi.

Bakan Göktaş, Manisa Polisevi'nde düzenlenen "Ege Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, toplantının 2026-2030 dönemini kapsayan 5. Ulusal Eylem Planı'na ışık tutacak yol haritaları çizeceğini söyledi.

Geleceğe yön verecek güçlü bir stratejiyi hep birlikte inşa etmeyi amaçladıklarını dile getiren Göktaş, 23 yılda kadın haklarının ve refahın arttırılması için önemli adımlar attıklarını, özellikle kadına yönelik şiddetle mücadelede "sıfır tolerans" ilkesi çerçevesinde hareket ettiklerini vurguladı.

Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi her zaman siyaset üstü bir mesele olarak gördüklerini hatırlattı.

Bu mücadelede güçlü bir yasal altyapı oluşturduklarını, hukuki mekanizmaları güçlendirdiklerini, yerelde ve merkezde etkin mekanizmalar kurarak uygulamaya geçirdiklerini ifade eden Göktaş, 432 sosyal hizmet merkezinde şiddetle mücadele irtibat noktaları kurduklarını anlattı.

Bakan Göktaş, istişare toplantılarında yerel dinamikleri ve bölgeye özgü hususları göz önüne alacaklarını, yeni döneme ilişkin ihtiyaçları ve önerileri dinleyeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hepimiz çok iyi biliyoruz ki kadına yönelik şiddet aileye ve topluma zarar veren, kalkınmayı engelleyen ağır bir insan hakları ihlalidir. Mücadelemizin temeli şiddet başlamadan önce bitirmektir. Bunu da ancak 'sıfır tolerans' ilkesiyle toplumu harekete geçirerek başarabiliriz. Mücadelemiz sadece mağduru değil, faili de hedef almakta davranış değişikliğine odaklanmaktadır. Burada amacımız şiddet döngüsünü kalıcı olarak kırmaktır. Yeni eylem planımız bu alanda çok daha güçlü adımlar olacaktır."

Göktaş, söylem ve eylem birliği içinde hareket edeceklerini dile getirerek, "Valilerimizden kaymakamlarımıza, sosyal hizmet personellerinden kolluk kuvvetlerine, yargı mensuplarından sağlık çalışanlarına, eğitimcilerden sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlere kadar tüm paydaşlar aynı hedef etrafında birleştiğinde sorunların çözümü çok daha güçlü ve kalıcı olacaktır." diye konuştu.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve diğer ilgililerin katıldığı toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.