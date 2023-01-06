Bakan Dönmez, herkesin merak ettiği soruyu canlı yayında açıkladı: Türkiye'nin çıkardığı doğal gaz evlere ücretsiz verilecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı canlı yayında, "Türkiye'nin çıkardığı doğal gaz evlere ücretsiz verilecek mi?" sorusunu yanıtladı. Dönmez, "Vatandaşın lehine yapılabilecek bir şey varsa elbette varız. Her türlü senaryoyu çalışıyoruz. Birkaç ay sabredelim, görelim. Ondan sonra yapılabilecek bir şey varsa çekinmeden yaparız." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Türkiye'nin çıkardığı doğal gaz evlere ücretsiz verilecek mi?" sorusunu çok konuşulacak sözlerle yanıtladı.

"ÜCRETSİZ DAĞITILACAK DİYE BİR ALGI OLMASINI İSTEMEM"

Masrafların olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı: "Bundan doğal olarak vatandaşlarımız da istifa edecek. Bu iş ücretsiz dağıtılacak diye bir algı olmasını istemem, çünkü burada masraflar da var. Muhtemelen doğalgazda sübvansiyon miktarı 200 milyarın üstünde olacak. Avrupa'da yüksek fatura ödeyenler var. O ülkelerde de zaman zaman sübvansiyon uygulamasına gidenler var. Avrupa ile mukayese ettiğinizde en yüksek sübvansiyon yapan ülke Türkiye. Enerji fiyatları 2 yıl içerisinde anormal attı. İthal ettiğimiz ürün, kuru da dikkate aldığımızda.

"BİRKAÇ AY SABREDELİM, GÖRELİM"

Bunları vatandaşa yansıtsaydık vatandaşımızın alım gücü azalacaktı. Hükümetimiz çalkantılı dönemi en az hasarla atlatmayı başarmıştır. Faturanın yüzde 75'i vatandaşımıza yansımadı. Vatandaşın lehine yapılabilecek bir şey varsa elbette varız. Her türlü senaryoyu çalışıyoruz. Birkaç ay sabredelim, görelim. Ondan sonra yapılabilecek bir şey varsa çekinmeden yaparız. Cumhurbaşkanımız da ifade etti, bu işten hem devletimiz hem milletimiz kazançlı çıkacak.