Bakan Bolat: 'Türkiye ile Litvanya ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz'

İSTANBUL (İHA) – Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2025 yılında 1,1 milyar dolar olarak kaydedilen ikili ticaret hacmimizi önümüzdeki yıllarda 2 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için yoğun şekilde çalışacağız" dedi.

Türkiye ile Litvanya arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Türkiye–Litvanya 2'nci Dönem JETCO Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Edvinas Grikšas'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. JETCO Toplantısı kapsamında iki ülke arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik JETCO Protokolü imzalandı.

JETCO Toplantısı sonrası DEİK ve Litvanya Sanayi ve Zanaat Odaları Birliği tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Bakan Bolat, Türkiye-Litvanya arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik atılacak adımlardan bahsetti. Bakan Bolat, Türkiye ile Litvanya arasındaki ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

JETCO toplantısında gündeme gelen konulara ilişkin bilgi veren Bolat, "İkili görüşmemizde, özellikle müteahhitlik hizmetleri, yeşil teknolojiler, bilgi ve iletişim, savunma, yüksek teknolojili üretim, yenilenebilir enerji ve turizm sektörlerinde mevcut ekonomik ortaklığımızı daha da güçlendirme yollarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve dijital ekonomi başta olmak üzere Avrupa Birliği çerçevesindeki mevcut iş birliğimizi geliştirme yollarını da ele aldık. Gelecek yıl, Litvanya'nın Avrupa Birliği (AB) Konseyi dönem başkanlığı sırasında, AB ile iş birliğimizin daha da ilerleyeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

JETCO Protokolü imzalandı

Bakan Bolat, "Türkiye-Litvanya 2'nci Dönem JETCO Toplantısı'nın çıktılarının kaydı olarak, az önce Bakan Grikšas (Gırikşas) ile birlikte, JETCO çerçevemizde ele alınan çeşitli konuları kapsayan 'Türkiye-Litvanya JETCO Protokolü'nü imzaladık. Bugün İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz resmi temasların ve iş görüşmelerinin ekonomik ortaklığımızı daha da güçlendireceğine ve ileriye taşıyacağına inanıyorum" diye konuştu.

İşbirliği yapılması amaçlanan sektörler hakkında da açıklama yapan Bolat, "JETCO Protokolümüzde; ikili ticaret ve karşılıklı yatırımlar, iş dünyası ilişkileri (B2B), müteahhitlik hizmetleri, enerji, savunma sanayii, sanayi iş birliği, ulaştırma, tarım, turizm ve Avrupa Birliği ile ilgili konular gibi belirli gündem maddelerini ele alma konusunda mutabık kaldık. Bu JETCO Protokolü, mevcut iş birliğimizi güçlendirmek, ticaret ve yatırım ilişkilerimizi gözden geçirmek ve yeni iş birliği alanlarını keşfetmek için bir yol haritası niteliği taşımaktadır" diye konuştu.

"Türkiye-Litvanya ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

Türkiye ve Litvanya arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin son yıllarda gelişme gösterdiğini ifade eden Bolat, "2025 yılında 1,1 milyar dolar olarak kaydedilen ikili ticaret hacmimizi önümüzdeki yıllarda 2 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için yoğun şekilde çalışacağız. Özellikle stratejik ve potansiyel gördüğümüz savunma sanayii, bilişim ve iletişim teknolojileri, ileri teknolojiler, yenilenebilir enerji sistemleri, müteahhitlik ve perakende sektörlerinde yatırımcılarımızı yönlendirmeye ve teşvik etmeye devam edeceğiz. Amacımız, her iki ülke için kalıcı değer oluşturmak ve sürdürülebilir, uzun vadeli bir iş birliğinin temellerini atmaktır" dedi.

İki ülke arasındaki havayolu seferlerinin ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını da söyleyen Bolat, "Türk Hava Yolları'nın haftalık 14 sefer düzenlemesi, ticaret, yatırım ve turizmin gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır. 2025 yılında Türkiye yaklaşık 307 bin Litvanyalı ziyaretçiyi ağırlamıştır. Bu doğrultuda, beşeri ve kültürel bağları daha da güçlendirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"Vizyonumuz; savunma sanayii iş birliğini güçlendirmek, yenilikçiliği teşvik etmek ve bu kritik sektörde kalıcı bir güven ortamı tesis etmektir"

Savunma sanayi alanının da Türkiye açısından önemini vurgulayan Bakan Bolat, "Bizim için bir diğer önemli iş birliği alanı ise savunma sanayiidir. Litvanya savunma sektöründe, özellikle yüksek teknolojilerin entegrasyonu ile ilerleme kaydederken, Türkiye güçlü bir savunma sanayii altyapısı, saygın firmaları ve artan ihracat kapasitesi ile öne çıkmaktadır. Bu çerçevede, yetkinliklerimizin birbirini tamamlayıcı niteliği, karşılıklı fayda sağlayan güçlü bir iş birliği zemini sunmaktadır. Mevkidaşım Grikšas'ın ve 13 şirketten oluşan Litvan iş heyetinin yarın gerçekleştirilecek SAHA-2026 Fuarı'na (Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı) katılımı, bu alandaki ortak kararlılığımızın somut bir göstergesidir. Bakan ile vizyonumuz; savunma sanayii iş birliğini güçlendirmek, yenilikçiliği teşvik etmek ve bu kritik sektörde kalıcı bir güven ortamı tesis etmektir" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı