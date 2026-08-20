Haberler

Kütahya'ya 100 Milyon Liralık İlave Finansman Desteği

Kütahya'ya 100 Milyon Liralık İlave Finansman Desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kütahya STK İstişare Toplantısı'nda esnafa yönelik 100 milyon liralık ilave finansman desteği sağlanacağını açıkladı. Bolat, kentin ihracatının 1 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İstişare Toplantısı'nda, Kütahya'ya 100 milyon liralık ilave finansman desteği gönderileceğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kütahya'da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İstişare Toplantısı'na katıldı. Zafer Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen toplantıda Bakan Bolat, Kütahya'nın ekonomik potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bolat, Kütahya'nın sanayi, madencilik, enerji, turizm ve ihracat alanlarında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Kütahya'nın 2002 yılında 46 milyon dolar olan ihracatının geçen yıl 975 milyon dolara ulaştığını ifade eden Bolat, bu yıl 1 milyar dolar ihracat sınırının aşılmasının beklendiğini söyledi. Kütahyalı ihracatçılara 2025 yılında 82 milyon dolar Eximbank finansman desteği sağlandığını belirten Bolat, 2026 yılının ilk 7 ayında bu desteğin 62 milyon dolara ulaştığını kaydetti. Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı ihracat destekleri kapsamında ise Kütahya'ya geçen yıl 104 milyon lira, bu yılın ilk 7 ayında 60 milyon liranın üzerinde destek verildiğini açıkladı.

"Kütahya esnafına 100 milyon liralık ek destek"

Bolat, toplantıda Kütahya esnafına yönelik önemli bir destek müjdesi de verdi. TESKOMB ve Halkbank ile yapılan görüşmeler sonucunda Kütahya'ya 100 milyon liralık ilave finansman desteği gönderileceğini açıkladı. Kütahya'da yaklaşık 18 bin 100 esnaf bulunduğunu belirten Bakan Bolat, geçen yıl esnafa 1,6 milyar lira, 2026 yılının ilk 7 ayında ise 860 milyon lira finansman desteği sağlandığını ifade etti.

"Kütahya, hem kuruluşun hem de kurtuluşun şehridir"

Vali Musa Işın da Bakan Bolat'ın Kütahya ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilin tarihi ve ekonomik önemine dikkat çekti. Kütahya'nın yaklaşık 7 bin yıllık geçmişiyle kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirten Vali Işın, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna beşiklik eden kentin, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanan son büyük hamlesinin de başladığı topraklar olduğunu söyledi. Işın, "Kütahya, hem kuruluşun hem de kurtuluşun şehridir" dedi.

Kütahya'nın güçlü bir üretim ve sanayi şehri olduğunu vurgulayan Vali Musa Işın, ilin tarımsal üretimde de önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle kentin birçok sektörde önemli potansiyel barındırdığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu

Kan donduran olay! Sahilde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Gurbetçiler dönüş yolunda! Sınırda yoğunluk var

Fotoğraf bugün çekildi! Türkiye'den gidiyorlar
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis

Skandalı İsrailli bakan paylaştı! İzleme kabinleri de olacak
Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu

Vlahovic, Trossard ve Salah kararı!

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı

Eleştirilerin hedefindeki ikilinin aldığı para ortaya çıktı

4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"Ben bunu öldürdüm! Kendisi beni aldattı, gelin alın"
PFDK'den Mahmut Uslu'ya ağır ceza

Söyledikleri başını yaktı!
Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte yeni hayatı
Sidiki Cherif'in sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' diyor

Sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' demeden edemedi
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı