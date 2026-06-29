Bakan Bolat OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'ı ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'a ziyarette bulundu.

Bolat, Aydın ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından bilgi verdi.

1967'de kurulan OSTİM'in, sayısı 400'e yaklaşan Osb'lerin öncülerinden önemli bir merkez konumunda olduğunu bildiren Bakan Bolat, 6 bin 500 işletmenin bulunduğu Türkiye'nin ikinci en büyük OSB zinciri olan OSTİM'in, başkent Ankara'da yeni OSB'lerin açılmasına, üretim gücünün artmasına ve başkentin bugün 14 OSB ile önemli bir sanayi şehri haline gelmesine önemli katkılar yaptığını ifade etti.

Bolat, şunları kaydetti:

"Benzer şekilde OSTİM, Türkiye'mizde birçok OSB'nin kurulmasında da rol model olmuştur. Ayrıca, OSTİM, içindeki firmalar arasında gerçekleştirilen çeşitli sektörlerdeki kümelenme projeleriyle ve Ticaret Bakanlığımızla koordinasyon içinde gerçekleştirilen UR-GE projeleriyle üyelerine çok önemli yol gösterici, bilgilendirici, öğretici bir fonksiyon icra etmektedir. Bu özellikleri ve çalışmaları ile gerek Türkiye içindeki diğer kurulmuş veya potansiyel OSB'lere, gerekse birçok İslam ülkesindeki OSB'lerin kurulumuna ve gelişmesine adeta bir üniversite gibi kaynaklık teşkil etmektedir. Bünyesinde bulunan OSTİM Teknik Üniversitesi ile de OSTİM, üniversite-sanayi işbirliği modeli çerçevesinde mühendislik alanında kaliteli bir eğitimin gelişmesine ve binlerce mühendislik öğrencisinin yetişmesine öncülük etmektedir. Bu çerçevede OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Aydın ve ekibine teşekkür ediyorum."