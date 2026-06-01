Bakan Bolat'ın katılacağı OECD toplantısında stratejik sektörlerde yatırım fırsatlarına odaklanılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, Fransa'da gerçekleştirilecek Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında yapacağı görüşmelerde, müteahhitlik hizmetlerinden savunma sanayisine, dijital ekonomiden yeşil dönüşüme kadar stratejik sektörlerde işbirliğinin güçlendirilmesi, Türkiye'nin Avrupa ile entegre sanayi kapasitesi ve yatırım fırsatları değerlendirilecek.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Fransa'nın başkenti Paris'te 3-4 Haziran'da yapılacak toplantılara 38 OECD üyesi ülkenin yanı sıra 8 aday ve 13 davetli ülkeden üst düzey katılım bekleniyor.

Toplantıda, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Afrika Birliği temsilcilerinin de yer alması öngörülüyor.

Küresel ekonomi, dijital dönüşüm, yapay zeka, sürdürülebilir kalkınma, ticaret, istihdam ve beceri politikaları gibi başlıkların ele alınması planlanan toplantıda üye ülkeler güncel küresel ekonomik gelişmeler ve ortak politika öncelikleri üzerine görüş alışverişinde bulunacak.

Toplantıda ayrıca teknolojik dönüşüm sürecinde insan kaynağının güçlendirilmesi, kapsayıcı büyümenin desteklenmesi, uluslararası ekonomik ve ticari işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

Bolat, Fransa'daki Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek

OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil edecek Bakan Bolat'ın yarın Fransa'ya gitmesi planlanıyor.

Bolat, Paris'te ilk olarak Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Nicolas Forissier ile görüşecek.

Görüşmede, Türkiye ile Fransa arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin seyri ile gelecek döneme ilişkin işbirliği alanları kapsamlı şekilde ele alınacak. Bu doğrultuda ticaret, yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, enerji, ulaştırma ve lojistik, savunma sanayisi, dijital ekonomi, yeşil dönüşüm ve üçüncü ülkelerde ortaklık başta olmak üzere stratejik sektörlerde işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapılacak.

Bolat ayrıca diğer ülkelerden muhataplarıyla da ikili görüşmelerde bulunacak, Fransız iş dünyası temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek. Söz konusu toplantıda Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı, stratejik konumu, Avrupa ile entegre sanayi kapasitesi, yatırım fırsatları ve küresel tedarik zincirlerindeki rolünün kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

Paris ziyaretinde Fransa'da yerleşik Türk iş insanlarıyla da bir araya gelecek olan Bolat, iş insanlarının bu ülkedeki faaliyetleri, geleceğe yönelik beklentileri ve planlamaları hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

AB, Kanada ve Ukrayna ile ticari ilişkilerde yeni döneme odaklanılacak

Öte yandan, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında 3 Haziran'da açılış töreni yapılması, Bakan Bolat'ın da ilk gün oturumlarında konuşmacı olarak yer alması planlanıyor. Bolat, Ukrayna'nın Avrupa Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Taras Kaçka, Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Bolat'ın, Kaçka ile Türkiye'nin bu ülkeye sağladığı destekler, savaş koşullarına rağmen geçen yıl 6,6 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacminin artırılmasına yönelik çalışmalar, ülkenin yeniden inşasına dair faaliyetler, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması ile diğer ticari ve ekonomik gelişmelere ilişkin hususları değerlendirmesi öngörülüyor.

Sefcovic ile yapılacak görüşmede ise Türkiye ile AB arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, AB'nin son dönemde önceliklendirdiği rekabetçilik ve ekonomik güvenlik politikaları doğrultusunda attığı adımların Gümrük Birliği'ne etkilerinin ele alınması bekleniyor.

Bu kapsamda Bolat'ın, çeliğe ilişkin AB'nin yeni önlemlerine ve Sanayi Hızlandırma Yasa Taslağı'na yönelik değerlendirmelerde bulunması planlanıyor. Görüşmede ayrıca dijital ekonomi, yeşil dönüşüm ve kamu alımları gibi işbirliği alanları ve ticari sorunların çözümünde, ekim ayında gerçekleştirilmesi öngörülen Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nda elde edilebilecek somut çıktılara odaklanılması öngörülüyor.

Bolat, Bakan Sidhu ile görüşmesinde de iki ülke arasında son dönemde ivmelenen ticari ve ekonomik ilişkileri ele alacak. Burada Kanada ile Serbest Ticaret Anlaşması çalışmaları, iki ülke arasında Türk Hava Yolları uçuşlarının artırılması, demir çelik ticareti, savunma sanayisi, nükleer enerji, madencilik ve yatırımlar gibi başlıkların değerlendirilmesi planlanıyor.