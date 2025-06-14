Bakan Bolat: Milli gelirimiz 1 trilyon 371 milyar dolara yükseldi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Milli gelirimiz, 2023 yılında ilk defa 1 trilyon doları aştı. 2023'te 1 trilyon 130 milyar dolara yükseldi. 2024'te 1 trilyon 322 milyar dolara, 2025 ilk çeyreği sonunda da 1 trilyon 371 milyar dolara yükseldi" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Bakan Bolat ilk olarak Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen 5'inci Kültepe Ekonomi Zirvesi programına katıldı. Programa, Bakan Bolat'ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş, Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy ve Şaban Çopuroğlu ile ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ile çok sayıda iş insanı katıldı.

'ÜLKEMİZ ÜST GELİR ÜLKELER LİGİNDE'

Türkiye'nin son 22 yılda birçok alt ve üst yapı yatırımı yaptığını belirten Bakan Bolat, "Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla 22 yılda Türkiye'miz alt yapısı, üst yapısı tamamen yenilenmiş model bir ülke ve modern ekonomiye kavuşmakta ve gerçekten bundan da iftihar ediyoruz. Dış ticaretten sorumlu Ticaret Bakanı olarak gittiğimiz ülkelerde, ülkemizin özellikle son 22 yıldaki büyük atak ve gelişmesi Türkiye'yi dünyada üst gelir ülkeler ligine yükseltti. Zaten, bunun örneği de milli gelirimiz rakamları. Milli gelirimiz, 2023 yılında ilk defa 1 trilyon doları aştı. 2023'te 1 trilyon 130 milyar dolara yükseldi. 2024'te 1 trilyon 322 milyar dolara, 2025 ilk çeyreği sonunda da 1 trilyon 371 milyar dolara yükseldi. Ne kadar bir rakamda devraldık? 238 milyon dolardan devralmıştık. Dünya Bankası'na göre ülkemiz hamdolsun üst gelir ülkeler liginde" diye konuştu.

'5 YILDIR HİÇ KÜÇÜLME OLMADAN BÜYÜYORUZ'

Türk ekonomisinin son 19 çeyrektir üst üste büyüdüğüne dikkat çeken Bakan Bolat, "Bu yılın ilk çeyreğinde ekonomimiz, yüzde 2 büyüme gösterdi. Dünyada dış talebin düştüğü, küresel ekonomilerin küçülme gösterdiği, resesyona girdiği bir dönemde bizde de yüksek enflasyonla mücadele etmek için iç talebin sınırlanmaya çalışıldığı bir dönemde yüzde 2 büyüme ılımlı, dengeli bir büyüme. Süreç devam ediyor. 19 çeyrek üst üste yaklaşık 5 yıldır hiç küçülme olmadan, büyüme çizgimiz devam ediyor. Son 22 yılda Türkiye, yıllık yüzde 5,3 büyüdü. Cumhuriyetimizin ilk 78 yılında AK Parti öncesinde yıllık ortalama yüzde 4,8 büyümüştük. Eğer bu 0,5 fark ilk 78 yılda da gerçekleşmiş olsaydı; biz bugün 2 trilyon dolar milli gelirden yaklaşık kişi başı 22-23 bin dolar milli gelirden de bahsedebilecektik. İstikrar içinde, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir liderlik, güçlü bir istikrarla, inşallah onları da başaracağız" diye konuştu.

'İHRACAATTAKİ ARTIŞ ÖNEM TAŞIYOR'

Dış ticaretin milli gelire olan katkısına vurgu yapan Bolat, "Dış ticaretin ekonomik büyümeye büyük bir katkısı var. Geçen yıl yüzde 3,2 büyüdük. Bunun 1,1 puanı net mal ve hizmet ihracatı katkısından gelmişti. Bu sene de geçen yılın son çeyreğinden bu yılın ilk çeyreğine 1,1 puanlık net mal ve hizmet ihracatı katkıda bulundu. Şimdi bu büyümenin bileşenleri içinde iç ticaretteki büyüme tüketimindeki artış ve ihracattaki artış büyük önem taşıyor. Türkiye büyüdüğünde milli gelirimizin 3'te 1'i olan sanayide aynı şekilde 6 katı büyümüş oluyor. Hizmetlerdeki büyüme milli gelirin içinde yüzde 55'lik katkısı var. Tarımsal büyüme; 24 milyar dolardan 74 milyar dolara Türkiye'nin tarımsal üretimi büyüdü" dedi.

'SÜREKLİ FELAKET TELLALLIĞI YAPIP KRİZ EDEBİYATI YAPIYORLAR'

Ömer Bolat, şöyle konuştu: "Bir grup var, taş üstüne taş koymaya, ülkesini büyütmeye, istikrar içinde yaşatmaya, halkının refah içinde, satın alma gücünü arttırmaya etrafımızdaki yangınlardan ülkemizi korumaya, içerideki terör belasını yok etmeye ve İsrail'in haydutluğu ve barbarlığı karşısında güçlü bir kale gibi durmaya çalışırken, sürekli felaket tellallığı yapıp kriz edebiyatı ile 'bunları nasıl indiririm de ben gelirim, otururum' anlayışıyla halkı hiç düşünmeden, halka olan zararları düşünmeden siyaset yapan da bir grup var. Onun için bunları iyi bilmeliyiz ki ve bu anlamda iyi ile kötünün farkını anlayabilmeliyiz. Bir şeyin iyi olup olmadığını anlamak için önce kendimize bakmamız lazım. 20 yıl önce Türkiye olarak neredeydim? Türkiye olarak, sektör olarak, şirket olarak, sizler hepiniz iş insanlarsınız bir mukayese yapabilirsiniz. Bir de hepiniz dünyayı dolaşıyorsunuz, dış ülkelere bir bakın, dışarıdaki rakiplerinize bir bakın. Avrupa'da başka piyasalarda, dünyanın diğer coğrafyalarında rakipleriniz nerede? Ben neredeyim? Ben ihracatımı 7,5 katı artırabildiysem, son 22 yılda ve artık Avrupa'nın önemli bir tedarikçisi olmayı başardıysam bunun mukayesini yapalım ve ülkem neredeydi? 22 yıl önce Kayseri neredeydi? Bunları bilirsek bir de şartlara bakmak lazım. Şimdi mahallede bir ev cayır cayır yanıyor, o mahallenin içinde olan biri olarak mutlu huzurlu olabilir miyiz? O mahalledeki sıkıntıdan olumsuz etkilenmez miyiz? En azından vicdanen içimiz yanar üzülürüz ve biz de etkileniriz ondan."

'TÜRKİYE'NİN ARTIK HER TARAFI HUZURLU'

Türkiye'nin birçok sorunu aşarak bugünlere geldiğini belirten Bolat, "Türkiye'nin her tarafı artık huzurlu ve insanlar ekonomi düşünüyor. İnsanlar ailesini, eğitim, sağlık konularını düşünüyor. Bunlar kolay olmadı. 10 bin şehit verildi. Güçlü bir lider Sayın Cumhurbaşkanımız, güçlü bir hükümet sağlayan siyasi istikrar, Cumhur ittifakı, ekonomik reformlar, Türkiye'deki yatırımların artması, uluslararası yatırımların Türkiye'ye gelmesi, sanayicilerin, üreticilerimizin yatırımlarını arttırmaları, ihracatı artırmaları bunların hepsi birleşti. İşte bu anlattığımız güçlü Türkiye ekonomisi, güçlü ordu, güçlü savunma, sanayi, enerji sektöründeki başarılar, tarımda, sanayide, hizmetlerde, teknolojide kaydettiğimiz büyük aşamalar hep birlikte geldi. Biz, 22 yılda 36 milyar dolar ihracattan 265,5 milyar dolarla mayıs ayında yıllık ihracat rekorunu kırdık ve mayıs ayında tüm zamanların en yüksek ay rekorunu kırdık. 1224 ayın rekoru 24 milyar 830 milyon dolardı ve günlükte de 2 milyar 180 milyon dolarlık rekorumuz var" dedi.