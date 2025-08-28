Bakan Bolat; Kooperatiflerimizle daha iyi bir dünya kurmaya çalışıyoruz (2)

ETSO'DA TOPLANTI

Ticaret Bakanı Bolat, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) üyeleriyle bir araya geldi. Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ETSO Başkanı Saim Özakalın'dan kentle ilgili talepleri dinleyen Bolat, bunları not aldığını ve ilgili bakanlıklara ileteceğini söyledi. Konuşmasında ekonomiyle ilgili değerlendirmede bulunan Bolat, "2008- 2009'da dünya ekonomik krizi, 2010- 2014 arası Avrupa'nın borç ve ekonomik durgunluk krizi, 2020- 2021 Kovid-19 salgını ve bunun ekonomileri durdurma krizi. Salgından çıkarken tedarik zincirlerinin kopması nedeniyle talebin de aşırı şişmesi nedeniyle yaşanan bütün dünyadaki hiperenflasyon dönemi ve üstüne kuzey komşularımızın mini bir dünya savaşına tutuşması, ardından da Anadolu coğrafyasının 800 yılda gördüğü en büyük iki deprem. 6 Şubat Maraş depremleri gerçekten çok sarsıcıydı. Ama hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın yönettiği hükümetlerimiz, önceki hükümetlerimiz ve bu hükümetimizde hiçbir malın yokluğunun görülmediği ve hiçbir malın arz sorununun ortada olmadığı ve bu 22 yılın en az 17- 18 yılında tek haneli ya da yüzde 12-13'lerde makul enflasyon sürecinin olduğu istikrarlı bir süreçleri yaşadık. Bunun sonucunda 22 yılda ortalama yüzde 5.4 büyüdük" dedi.

'BAZI SORUNLAR YEİSE YOL AÇABİLİR'

Orta vadeli 3 yıllık programın 10 gün sonra kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Bolat, şunları söyledi:

"Hep ülkemizin kaynakları, ihtiyaçları, halkımızın beklentileri, halkımızın alım gücünü yükseltilmesi hedeflendi. Tarımımızın, sanayimizin, hizmetler sektörümüzün, ihracatımızın ve hizmetler ihracatının artırılması konusunda çok büyük mesafeler alındı. Günlük ve kısa vadede içimizde yaşadığımız bazı sorunlar bazen yeise kapılmamıza yol açabilir. Ama inanın orta ve büyük vadeli resme baktığımızda Türkiye 22 yılda siyasi istikrar ve ekonomik istikrar ve ekonomik reformlar atılımlar sayesinde çok büyük mesafeler sağladı. Anadolu'muzun her tarafında büyük atılımlar oldu. Trakya'mızda büyük atılımlar oldu. 180 OSB'den 380 çıktık. Üretimimiz 238 milyar dolardan 1.4 trilyon doları aşacak bir rakama doğru ilerliyor. Kişi başına milli gelirimiz 3 bin 608 dolardan şu anda birinci çeyrek sonunda 16 bin dolara yaklaştı. Şimdi ikinci çeyrek rakamları açıklandığında 16 bin doların üzerini göreceğiz. Dünyada bu kadar ekonomik, siyasal, krizler, savaşlar olduğu bir ortamda afetler olduğu bir ortamda bu krizler Türkiye'de çok iyi yönetildi. Halkımız sağlık yönünden, ihtiyaçları yönünden, eğitim alanında, enerji alanında bunlar çok iyi yönetildi."

'390 MİLYAR DOLAR HEDEFİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Sanayide büyük atılımlar yaptıklarını anlatan Bolat, "Milli gelir 1.4 trilyon dolara yükseliyorsa bunun yaklaşık yüzde 22- 23'ü sanayi ürünü. Yaklaşık 350- 375 milyar dolar bir sanayi üretiminden bahsediyoruz. Tarımsal üretimimiz, Erzurum tarım ve hayvancılık başkenti olan illerden birisi üç katına çıktı. 24 milyar dolardan 74,5 buçuk milyar dolara çıktı. Bazen yazıyorlar, çiziyorlar, konuşuyorlar; 'İşte ekonomik krizde ülke battı, yok tarım bitti' lafları. Tarım bittiyse 74,5 milyar dolar üç katına çıkmış, üretimi kim yapıyor? Çiftçilerimiz yapıyor. Bunun dışında eğer ülke krizdeyse bu kadar üretimi, sanayiyi kim yapıyor? Krizde olan bir ülkenin ihracatı olur mu? ve bizim ihracatımız mal olarak 270 milyar dolara sınırına geldi. Hizmet ihracatı olarak 118 milyar dolar, 120'ye yaklaştık. Topladığımız da 390 milyar dolar hedefini gerçekleştireceğiz bu sene. 390 milyar dolar ihracat demek 1.4 trilyon dolar milli gelirin yüzde 25'indin fazla yüzde 30'una yakın bir ihracat demek" diye konuştu.

'ENFLASYONUN YÜZDE 33,5'İN ALTINA GERİLEMESİNİ BEKLİYORUZ'

İstikrar ve dengelenme döneminin çok olumlu sonuçlar vermeye başladığını ifade eden Bolat, enflasyonda gerileme yaşandığını söyledi. 2022- 2023'te yaklaşık yüzde 65'ler 70'lere yakın olan enflasyonu 33,5'a kadar gerilettiklerini kaydeden Bolat, şunları söyledi:

"Tam 15 aydır enflasyon oranı her ay geriliyor. Bunun yanında faiz oranlarında da finansman maliyetlerinde de gerileme süreci başladı. Hızlanıyor. Bunu ilgili kurumlar, Merkez Bankamız takip ediyor. Onlar da ülkemizde ki finans şartlarının iyileşmesi ve finansmana erişim konusunda çaba sarf ediyorlar. TOBB'un nefes kredisi birinci dilimi 23 bin müteşebbise kullandırıldı. İkinci dilimi de şu anda onaylanma aşamasında görüşülüyor. KGF kredileri var şu anda. Bunlarla da bu sorununu kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu yıl ikinci çeyrekte yani nisan, mayıs, haziran döneminde büyüme rakamı da birinci çeyrekten daha yukarıda olacak. Bu kesin. Yüzde 2'ydi birinci çeyrek. Niye böyle diyoruz? Çünkü sanayi üretiminde ikinci çeyrekte yüzde 7'nin üzerinde bir artış oldu. Bu hafta birçok önemli gösterge açıklandı. Tüketici fiyat endeksinde, reel kesim güven endeksinde, ekonomik güven endeksinde ağustos ayı itibariyle olumlu iyileşme var, gelişme var. İnşallah eylülün başında enflasyon oranı açıklandığında da ümidimiz var. Yüzde 33,5'in altına gerilemesini bekliyoruz. Bunlar da finans şartlarına olumlu olarak yansıyacaktır diye ümitliyiz."

Bakan Bolat, konuşması sonrası ETSO üyelerinin sorularını cevaplandırdı.

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM,