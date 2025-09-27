Haberler

Bakan Bolat Kırşehir'de Esnaf Ziyaretleri ve Yurt Açılışı Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası etkinliklerine katıldı ve esnaf ziyareti yaparak yerel projeler hakkında bilgi aldı. Ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Öğrenci Yurdunun açılışını gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırşehir'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

38. Ahilik Haftası kutlamalarının kapanış törenine katılmak için kente gelen Bolat, Vali Murat Sefa Demiryürek'i ziyaret etti.

Kentte devam eden çalışmalar ve yapılacak projeler hakkında Vali Demiryürek'ten brifing alan Bolat, ardından Ankara Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı.

Daha sonra Ahi Evran-ı Veli'nin türbesini ziyaret ederek dua eden Bolat, beraberindekilerle Ahi Bedesten Çarşısı'nı gezdi, esnafa "Hayırlı ve bereketli kazançlar" diledi.

Burada genç bir müzisyenin bağlama eşliğinde seslendirdiği Neşet Ertaş'ın türkülerini dinleyen Bakan Bolat, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda da partililerle buluştu.

Ardından Bağbaşı Mahallesi'ndeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışını gerçekleştiren Bolat, vesile olanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Kırşehir Ticaret Sanayi Odasını da ziyaret eden Bolat, oda üyelerinin talep ve görüşlerini dinledi.

Bakan Bolat'a ziyaretlerinde Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve il protokolü eşlik etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Ekonomi
