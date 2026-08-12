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Bolat ve Irak Büyükelçisi Ticaret İçin Görüştü

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak Büyükelçisi ile Kalkınma Yolu Projesi ve 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için atılacak adımları ele aldı. Ayrıca ihracatçıların sorunları ve 2025'teki 12,4 milyar dolarlık ihracata rağmen ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi ile bir araya geldi.

Bolat, NSosyal hesabından Bakanlıktaki görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Görüşmede, Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi'nin geçen ay Türkiye'ye ziyareti kapsamında mutabakata varılan hususların hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Kalkınma Yolu Projesi çerçevesindeki işbirliğimizin güçlendirilmesiyle, ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda atılabilecek adımlar görüşmemizin odak noktasında yer aldı. Ayrıca ihracatçılarımızın karşılaştıkları sorunların çözümü için istişarelerde bulunduk. 2025 yılında gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 12,4 milyar dolarlık ihracatla genel ihracatımızda 5'inci sırada yer alan komşumuz Irak ile ilişkilerimizi somut projelerle daha da ileri taşımaya dair uzlaşımızı bir kez daha teyit ettik."

Kaynak: AA
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