Üye Girişi
Haberler
Hakan Fidan canlı yayında açıkladı! Rusya ve İran Esad'ın arkasından böyle çekilmiş
Rusya ve İran Esad'ın arkasından böyle çekilmiş
Trump'a Türkiye tavsiyesi: İlk işi Erdoğan'ı aramak olmalı
"Trump bu fırsatı kaçırmayacak! İlk işi Erdoğan'ı aramak olmalı"
Narin cinayetini çözebilecek itiraf: Jandarmaya isimleri vermiş
Narin cinayetini çözebilecek itiraf: Jandarmaya isimleri vermiş
Restoranlarda 'zorunlu' 1500 TL harcama limiti uygulaması! 'Bakanlığa şikayet edin'
Restoranlarda 'zorunlu' 1500 TL harcama limiti uygulaması

Bakan Bolat, Hedef Pazar ABD Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Bakan Bolat, Hedef Pazar ABD Zirvesi'nde konuştu Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-ABD ekonomi, ticaret ilişkilerinin 2025'ten başlayarak hızlanmasını ümit ettiklerini belirterek, "Türkiye-ABD ilişkilerinin önümüzdeki süreçte, yeni yönetimin 20 Ocak'ta hükümeti devralmasından sonra da devam edeceğini ümit ediyoruz.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-ABD ekonomi, ticaret ilişkilerinin 2025'ten başlayarak hızlanmasını ümit ettiklerini belirterek, "Türkiye-ABD ilişkilerinin önümüzdeki süreçte, yeni yönetimin 20 Ocak'ta hükümeti devralmasından sonra da devam edeceğini ümit ediyoruz. 2024 yılında yakaladığımız ivmeyi, 2025 yılında da devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Hedef Pazar ABD Zirvesi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bakan Bolat burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile ABD arasındaki ticarette son 5 yılda artış olduğunu söyledi. Dünya ekonomisinin karışık bir seyir izlediğini ifade eden Bolat, ABD tarafında büyüme oranın nispeten iyi gittiğini kaydetti.

Bolat, Avrupa Birliği büyüme ortalamasının geçen yıl yüzde 0,6 olduğunu anımsatarak, bu yılda tahminlerin yüzde 0,6-0,7 civarında olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin de büyüme verilerinden bahseden Bolat, "Pandemiyle başlayan dönemde dahi Türkiye ekonomisi büyüme başarısı gösterdi. Milli gelirimiz geçen yıl 1 trilyon 130 milyar dolara yükseldi. Kişi başına milli gelirimiz de 13 bin 243 dolara yükseldi. Bu yıl da ekonomimizde ılımlı bir büyümeyi memnuniyetle görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, son açıklanan büyüme verilerine göre Türkiye'nin son 17 çeyrektir büyüdüğüne dikkati çekerek, bunun Avrupa, ABD ve diğer bölgelerle mukayesede önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

Son 22 yılda ihracatın 7 kattan fazla artış kaydettiğini söyleyen Bolat, şunları kaydetti:

"Her zaman ekonomimizin yumuşak karnı olarak bildiğimiz dış ticaret açığı ve cari işlemler açığı konusunda sevindirici rakamlar elde etmeyi başardık. Bu yıl, 12 ayda dış ticaret açığı 30,6 milyar dolar azalarak 79,3 milyar dolara geriledi. Cari işlemler her ekonomi ile ilgili konuşmalar yapılırken 'ekonomimizin en büyük sorunu cari açık, çünkü yatırımları kendimiz tasarruflarımızla finanse edemiyoruz, mecburen cari açık veriyoruz.' söylemi vardı. Bu yıl cari açıkta şu noktaya geldik, 10 ayda cari açığı sadece 3,3 milyar dolar. Daha sevindirici olanı, son 5 ay üst üste cari işlemler hesabımız fazla verdi."

Bolat, Türkiye'nin cari açığının düşmesi ile ülke risk priminin de azaldığını söyledi.

Türkiye ile ABD arasında dengeli ticaret var

Bolat, ABD'nin Türkiye için önemli müttefik ve ticaret ortağı olduğunu söyledi. Türkiye ile ABD arasında 2023'te 40 milyar dolarlık mal ve hizmet ticareti olduğunu ifade eden Bolat, ABD'nin en fazla ihracat yapılan ikinci ülke olduğuna vurgu yaptı.

Bolat, Türkiye ile ABD arasında dengeli bir ticaretin olduğunu söyledi. Tüm dünyanın hedef pazar konumunda olduğunu ifade eden Bolat, bu konuda bakanlık olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Bolat, Uzak Ülkeler Stratejisi'nde 2028'e kadar 50 milyar dolarlık bir ihracata yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

ABD ile ticarette neler yaptıklarında da bahseden Bolat, potansiyel ihraç ürünlerini eyalet bazında belirlediklerini bildirdi. Bolat, lojistik sektörünün Türkiye ve dünya için kritik bir sektör olduğunu belirterek, Türkiye'de lojistik sektörünün cirosunun 100 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin dünya lojistik ihracatından yüzde 2,9'luk bir pay aldığını bildiren Bolat, orta vadede 50 milyar dolarlık lojistik ihracatına ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bolat, verilen desteklerin lojistik sektörünün başarısına katkı sağladığını bildirdi.

Yurtdışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) Projesi'nin lojistik sektörünü geliştirmede önemli olduğunu ifade eden Bolat, "YLDA projeleriyle ilgili size vermek istediğimiz bir müjde de, Ticaret Bakanlığımız, Eximbank ve İGE AŞ arasında imzalanan bir protokol ile ihracatçılarımıza prefinansman sağlanması noktasında kolaylık göstereceğiz. YLDA projeleri de bu programa dahil edilmiştir. Böylece, YLDA projeleri için de prefinansman ve teminat sağlamak imkanı ortaya çıkarıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Türkiye-ABD ilişkilerinde turizminde önem taşıdığını bildirdi. ABD'nin Türkiye'ye en çok yatırım yapan ikinci ülke olduğuna vurgu yapan Bolat, 2 bin 100 ABD şirketinin Türkiye ekonomisinin gücüne, istikrarına ve potansiyeline inanarak yatırım yaptığını söyledi.

Bolat, Türkiye-ABD ilişkileri açısından ekonomi ve ticaret alanında oldukça yoğun bir yılı geride bırakmak üzere olduklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye ile ABD arasında, farklı alanlarda yıllardır devam eden ikili ortaklığımızın gösterdiği gibi ABD ile askeri, savunma, siyasi alanda olduğu gibi ekonomi ve ticaret alanında da istikrarlı bir ilişkimiz var. Türkiye-ABD ilişkilerinin önümüzdeki süreçte, yeni yönetimin 20 Ocak'ta hükümeti devralmasından sonra da devam edeceğini ümit ediyoruz. 2024 yılında yakaladığımız ivmeyi, 2025 yılında da devam ettirmek istiyoruz. Özellikle ticaret alanında, başta tekstil sektöründeki gümrük vergilerinin düşürülmesi, çelik sektöründeki kısıtlama tedbirlerinin kaldırılması gibi ticarette beklentilerimiz var. Bunun yanında Türkiye-ABD ekonomi, ticaret ilişkilerinin yeni dönemde, 2025'ten başlayarak hızlanmasını ümit ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına katılma hedefimizi siz değerli iş insanlarının katkılarıyla istikrarlı bir şekilde yürüyeceğimize inanıyoruz."

Kaynak: AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi
img

Esad çiftini kahredecek görüntüler
img

Ortaç, hayranlarını kahredecek haberi canlı yayında açıkladı
img

10 TL'ye tost satan esnafa herkes aynı soruyu soruyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Yılmaz'dan olay yaratacak Fatih Terim itirafı
Burak Yılmaz'dan olay yaratacak Fatih Terim itirafı
İsrail, Suriye'de yeni yerleşim bölgesi için harekete geçti
İsrail, Suriye'de yeni yerleşim bölgesi için harekete geçti
Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı
Esad'ı deviren isimden çarpıcı Türkiye mesajı

Son Dakika Haberleri

15 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Balık, Oğlak, Koç burcu yorumu! 15 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Rüyada zeytin toplamak ne anlama gelir? Türkan Şoray Selvi Boylum Al Yazmalım filminin nasıl bitmesini istedi? Filmin senaristine göre, Türkan Şoray "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin nasıl bitmesi konusunda senaristi ve yönetmeni ikna etmeye çalışmıştır? Rüyada sarı yılan görmek ne anlama gelir? Tahtıravalli nasıl yazılır? Genellikle çocuk parklarında bulunan ve iki ucuna birer ucuna birer kişinin oturup karşılıklı olarak havada yükselip inmesini sağlayan aracın adı ... Sevgiliye, arkadaşa zor doğruluk soruları (DC soruları zor) Hatayspor - Göztepe Maçı Yayın Bilgisi Hatayspor - Göztepe Maçı Yayın Bilgileri Hatayspor Göztepe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.