Bakan Bolat, Hedef Pazar ABD Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-ABD ekonomi, ticaret ilişkilerinin 2025'ten başlayarak hızlanmasını ümit ettiklerini belirterek, "Türkiye-ABD ilişkilerinin önümüzdeki süreçte, yeni yönetimin 20 Ocak'ta hükümeti devralmasından sonra da devam edeceğini ümit ediyoruz. 2024 yılında yakaladığımız ivmeyi, 2025 yılında da devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Hedef Pazar ABD Zirvesi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bakan Bolat burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile ABD arasındaki ticarette son 5 yılda artış olduğunu söyledi. Dünya ekonomisinin karışık bir seyir izlediğini ifade eden Bolat, ABD tarafında büyüme oranın nispeten iyi gittiğini kaydetti.

Bolat, Avrupa Birliği büyüme ortalamasının geçen yıl yüzde 0,6 olduğunu anımsatarak, bu yılda tahminlerin yüzde 0,6-0,7 civarında olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin de büyüme verilerinden bahseden Bolat, "Pandemiyle başlayan dönemde dahi Türkiye ekonomisi büyüme başarısı gösterdi. Milli gelirimiz geçen yıl 1 trilyon 130 milyar dolara yükseldi. Kişi başına milli gelirimiz de 13 bin 243 dolara yükseldi. Bu yıl da ekonomimizde ılımlı bir büyümeyi memnuniyetle görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, son açıklanan büyüme verilerine göre Türkiye'nin son 17 çeyrektir büyüdüğüne dikkati çekerek, bunun Avrupa, ABD ve diğer bölgelerle mukayesede önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

Son 22 yılda ihracatın 7 kattan fazla artış kaydettiğini söyleyen Bolat, şunları kaydetti:

"Her zaman ekonomimizin yumuşak karnı olarak bildiğimiz dış ticaret açığı ve cari işlemler açığı konusunda sevindirici rakamlar elde etmeyi başardık. Bu yıl, 12 ayda dış ticaret açığı 30,6 milyar dolar azalarak 79,3 milyar dolara geriledi. Cari işlemler her ekonomi ile ilgili konuşmalar yapılırken 'ekonomimizin en büyük sorunu cari açık, çünkü yatırımları kendimiz tasarruflarımızla finanse edemiyoruz, mecburen cari açık veriyoruz.' söylemi vardı. Bu yıl cari açıkta şu noktaya geldik, 10 ayda cari açığı sadece 3,3 milyar dolar. Daha sevindirici olanı, son 5 ay üst üste cari işlemler hesabımız fazla verdi."

Bolat, Türkiye'nin cari açığının düşmesi ile ülke risk priminin de azaldığını söyledi.

Türkiye ile ABD arasında dengeli ticaret var

Bolat, ABD'nin Türkiye için önemli müttefik ve ticaret ortağı olduğunu söyledi. Türkiye ile ABD arasında 2023'te 40 milyar dolarlık mal ve hizmet ticareti olduğunu ifade eden Bolat, ABD'nin en fazla ihracat yapılan ikinci ülke olduğuna vurgu yaptı.

Bolat, Türkiye ile ABD arasında dengeli bir ticaretin olduğunu söyledi. Tüm dünyanın hedef pazar konumunda olduğunu ifade eden Bolat, bu konuda bakanlık olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Bolat, Uzak Ülkeler Stratejisi'nde 2028'e kadar 50 milyar dolarlık bir ihracata yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

ABD ile ticarette neler yaptıklarında da bahseden Bolat, potansiyel ihraç ürünlerini eyalet bazında belirlediklerini bildirdi. Bolat, lojistik sektörünün Türkiye ve dünya için kritik bir sektör olduğunu belirterek, Türkiye'de lojistik sektörünün cirosunun 100 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin dünya lojistik ihracatından yüzde 2,9'luk bir pay aldığını bildiren Bolat, orta vadede 50 milyar dolarlık lojistik ihracatına ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bolat, verilen desteklerin lojistik sektörünün başarısına katkı sağladığını bildirdi.

Yurtdışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) Projesi'nin lojistik sektörünü geliştirmede önemli olduğunu ifade eden Bolat, "YLDA projeleriyle ilgili size vermek istediğimiz bir müjde de, Ticaret Bakanlığımız, Eximbank ve İGE AŞ arasında imzalanan bir protokol ile ihracatçılarımıza prefinansman sağlanması noktasında kolaylık göstereceğiz. YLDA projeleri de bu programa dahil edilmiştir. Böylece, YLDA projeleri için de prefinansman ve teminat sağlamak imkanı ortaya çıkarıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Türkiye-ABD ilişkilerinde turizminde önem taşıdığını bildirdi. ABD'nin Türkiye'ye en çok yatırım yapan ikinci ülke olduğuna vurgu yapan Bolat, 2 bin 100 ABD şirketinin Türkiye ekonomisinin gücüne, istikrarına ve potansiyeline inanarak yatırım yaptığını söyledi.

Bolat, Türkiye-ABD ilişkileri açısından ekonomi ve ticaret alanında oldukça yoğun bir yılı geride bırakmak üzere olduklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye ile ABD arasında, farklı alanlarda yıllardır devam eden ikili ortaklığımızın gösterdiği gibi ABD ile askeri, savunma, siyasi alanda olduğu gibi ekonomi ve ticaret alanında da istikrarlı bir ilişkimiz var. Türkiye-ABD ilişkilerinin önümüzdeki süreçte, yeni yönetimin 20 Ocak'ta hükümeti devralmasından sonra da devam edeceğini ümit ediyoruz. 2024 yılında yakaladığımız ivmeyi, 2025 yılında da devam ettirmek istiyoruz. Özellikle ticaret alanında, başta tekstil sektöründeki gümrük vergilerinin düşürülmesi, çelik sektöründeki kısıtlama tedbirlerinin kaldırılması gibi ticarette beklentilerimiz var. Bunun yanında Türkiye-ABD ekonomi, ticaret ilişkilerinin yeni dönemde, 2025'ten başlayarak hızlanmasını ümit ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına katılma hedefimizi siz değerli iş insanlarının katkılarıyla istikrarlı bir şekilde yürüyeceğimize inanıyoruz."