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Bakan Bolat'tan Brüksel'de AB'ye ticaret ve yatırım politikası mesajı Açıklaması

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB'nin yeni ticaret ve yatırım politikalarının Türkiye ile AB arasındaki derin ekonomik entegrasyonu yansıtacak şekilde tasarlanması gerektiğini belirtti. Bolat, Brüksel'de AB Komisyonu yetkilileriyle görüşerek tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve iş birliğinin derinleştirilmesi konularını ele aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni ticaret ve yatırım politikalarının Türkiye ile Birlik arasındaki derin ekonomik entegrasyonu yansıtacak şekilde şekillendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Bolat, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Brüksel temasları hakkında açıklamalarda bulundu.

AB Komisyonunun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ile Brüksel'de verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Bakan Bolat, "Küresel sınamalar karşısında güvenli ve dayanıklı tedarik zincirlerinin güçlendirilmesinin önemini, ekonomi ve ticaret diyaloğumuz kapsamında yakaladığımız ivmenin nasıl daha ileri taşınabileceğini ele aldık." ifadesini kullandı.

Bolat, "AB'nin yeni ekonomik vizyonu doğrultusunda şekillendireceği ticaret ve yatırım politikalarının, ülkelerimiz arasındaki derin ekonomik entegrasyonu yansıtacak şekilde tasarlanmasına yönelik beklentilerimizi ifade ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılıklı entegrasyonu daha da ileri taşımak istediklerine işaret eden Bolat, yeni iş birliği alanlarında ilişkileri geliştirecek ve derinleştirecek somut adımları atmaya hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
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