Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye-Rusya arasında yıllık yaklaşık 50 milyar dolar olan dış ticaret hacminin en büyük kesimini enerji ürünleri oluşturmakta ve önümüzdeki süreçte Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasıyla başta tarım ürünleri olmak üzere ticaret hacminin daha da artmasını beklemekteyiz." dedi.

Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) TN Maleik Petrokimya Fabrikası'nın açılışında konuşan Bolat, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin önde gelen petrokimya firmalarından TATNEFT'in Türkiye'deki yatırımının hayata geçirildiğini söyledi.

Bolat, toplam yatırım tutarı 330 milyon doları bulan, yıllık üretim kapasitesi 50 bin ton olan tesiste, tamamen ithalatla temin edilen bir ürünün, yurt içinde üretilmesinin önem arz ettiğini belirtti.

Son 5 yılda Türkiye'nin maleik ithalatının yaklaşık 420 milyon dolar olduğunu aktaran Bolat, tesisin hayata geçmesiyle cari işlem dengesi açısından açığın azalacağını, yerli üretimin gelişmesinin ve teknolojik birikimin sağlanacağını kaydetti.

Bolat, tesisin bölgedeki istihdama ve nitelikli insan kaynağının gelişmesine katkı sağlayacağını dile getirerek, "Dost ve komşu ülke olarak Rusya Federasyonu ile çok önemli ekonomik ilişkilerimiz bulunmaktadır. Enerji, ulaştırma, ticaret ve yatırım alanlarında Türkiye-Rusya ilişkileri, Türkiye açısından en önemli dış ticaret ve yatırım ortaklarımız arasında olması da kayda değer. Türk müteahhitleri açısından da bugüne kadar 103 milyar dolarlık 2 bin 200'den fazla yatırımın, müteahhitlik hizmetinin yapıldığı Rusya büyük önem taşımaktadır. Önümüzdeki süreçte bu yatırımların daha da artmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tesisin, Türkiye-Rusya ve Türkiye-Tataristan ekonomik ilişkilerine önemli kazanımlar getireceğine inanıyorum"

Rusya'nın yaklaşık 7 milyon turistle Türkiye'nin turizm alanında en önemli ortaklarından biri olduğuna işaret eden Bolat, "Bu açıdan Türkiye-Rusya arasında yıllık yaklaşık 50 milyar dolar olan dış ticaret hacminin en büyük kesimini enerji ürünleri oluşturmakta ve önümüzdeki süreçte Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasıyla başta tarım ürünleri olmak üzere ticaret hacminin daha da artmasını beklemekteyiz. Bu açıdan bu tesisin açılmasının Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere büyük önem katacağına, katkı vereceğine inanıyoruz. Tataristan Cumhuriyeti de bu anlamda yatırımlar ve ticaret noktasında Rusya Federasyonu için de gerçekten ayrı anlamlı yere sahiptir." diye konuştu.

Bolat, bugüne kadar Türkiye ile Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti arasında toplam yatırımların 3 milyar dolar olduğunu aktararak, "Türkiye ile Rusya arasında da toplam 10 milyar dolar. Bu yatırımların devamını beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Türkiye'den de Rusya'da yapılan yatırımlarda geçmişte Tataristan özel yere sahiptir." dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile yarın gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyon 20. Dönem Toplantısı'nda yatırımlar alanında işbirliklerini daha da güçlendirecek adımları ele alacaklarını dile getiren Bolat, Türk ve Rus iş insanları arasında önemli iş forumu da gerçekleştirileceğini aktardı.

Bakan Bolat, bu faaliyetlerin Türkiye-Rusya ilişkilerine önemli katkılar sağlayacağına inandığını, açılışı gerçekleştirilen fabrikanın da Türkiye-Rusya ve Türkiye-Tataristan ekonomik ilişkilerine önemli kazanımlar getireceğine inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA