Bakan Bilgin'den kamu işçisini heyecanlandıran sözler: Emekçilerimizi mutlu eden bir sözleşme olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili "Çalışanlarımızı, emekçilerimizi mutlu eden bir sözleşmeye imza atacağız." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara'da bir otelde düzenlenen Türk Metal Sendikasının 17. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Bakan Bilgin'e Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak eşlik etti.

BAKAN BİLGİN'DEN KAMU İŞÇİSİNİ HEYECANLANDIRAN SÖZLER

Bakan Bilgin programda yaptığı konuşmada 700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2023-2024 yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşme görüşmeleriyle ilgili heyecanlandıran sözler sarf etti. Görüşmelerin sürdüğünü belirten Bilgin, "Çalışanlarımızı, emekçilerimizi mutlu eden bir sözleşmeye imza atacağız." dedi.

"KİMSE ENDİŞE ETMESİN"

Enflasyonun, emekçilerin ve sabit gelirlilerin hayatlarını tahrip ettiğini belirten Bilgin, bu tahribatı azaltmaya karşı çeşitli tedbirler aldıklarını anımsattı. Tüm gelirlerin asgari ücret kadar olan kısmının vergi dışı bırakıldığını hatırlatan Bilgin, şunları kaydetti:

"Buna rağmen biliyorum ki, ücretlerin üzerinde hala vergi dengesizliği vardır. Bunun da çözülmesi konusunda hem TÜRK-İŞ Başkanımızın hem TİSK Başkanımızın kendi imzalarıyla bana getirdikleri, benim de çalıştığım bir konu var. İnşallah onu da çözeceğiz. Seçimden önce yapalım, bitirelim diye bir derdim yok. Biz zaten önümüzdeki dönem de iktidarda olacağız. Dolayısıyla bunu da biz çözeceğiz. Kimse endişe etmesin."

"KİT'LERDEKİ TAŞERON SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Türkiye'nin, taşeron işçiliği konusunda da büyük bir çözümü hayata geçirdiğine dikkati çeken Bilgin, "Ama KİT'lerde kalan o dönem 80 bin civarında arkadaşımız vardı. Bazı kuruluşların yeniden taşeron işletmeciliğine müracaat etmesi sonucu sayıları arttı. Bu sorunu da çözeceğimizin sözünü verdik. Önümüzde çözülecek her dosyayı çalışıp kapatıyorum. En son kapattığım dosya, geçici işçiler dosyasıydı. Şimdi de önümüzde bu duruyor. Bunu da çözeceğiz." dedi.

"ÖRGÜTLENME ÖNÜNDEKİ ENGELLERDEN BİRİNİ DE ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Sendikalaşma oranının yukarıya çıkarılması gerektiğini vurgulayan Bilgin, "Demokratik toplum, örgütlü toplumdur. Örgütlü toplumun temelinde de işçilerin örgütlenmesi vardır. İşçiler örgütlenmeden diğer örgütlenmeler sağlam temellere dayanmazlar. Onun için örgütlü iş yerlerine imtiyaz, ayrıcalıklar veren bir uygulamayı, 'Beyaz Bayrak' projemizi de önümüzdeki günlerde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Örgütlenmenin önünde bir yönetmelik engeli var. Özellikle iş barışını bozan, örgütlenmeyi engelleyen bir yönetmelik. O değişiklik hazırlığını tamamladık. Sizlerin de onayına göndereceğim. Çünkü biz burada birlikte çalışıyoruz. Sosyal ortaklarımızla, işçi ve işveren sendikalarımızla birlikte çalışıyoruz. Sizin onayınızdan geçtikten, sizinle mutabakat sağladıktan sonra üzerinde birlikte oturup konuşacağız ve yayınlayacağız. Dolayısıyla örgütlenme önündeki engellerden birini de ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMA HAYATININ YASAL MEVZUATINDA KÖKLÜ REFORMA İHTİYAÇ VAR"

Çalışma hayatıyla ilgili esas sorunu henüz çözemediklerini belirten Bilgin, "Esas büyük sorun, bizim toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendika kanunu gibi bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç var. Onunla ilgili de bütün hazırlıkları yaptık. Bir akademi kurulu kurduk. Sizin de bir akademik çalışmanız oldu. Onu da biliyorum. Bu ortak çalışmayı birlikte değerlendirerek inşallah önümüzdeki dönemde onu hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ YÜZLERCE YIL YAŞAYACAK"

Yakın zamanda İzmir'de İktisat Kongresine referans verilen bir toplantı yapıldığını anımsatan Bilgin, "O toplantıda bir Türkiye düşmanı, Birinci İktisat Kongresini yapan Mustafa Kemal Paşa'nın, Atatürk'ün hatırasına da saygısızlık yaparak '100 yıllık Cumhuriyeti bitireceğiz.' dedi. Cumhuriyetin yüzüncü yılındayız, yüzüncü yılını kutlamaya hazırlanıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti yüzlerce yıl yaşayacak. Başta Amerika olmak üzere batılı küresel güç merkezleri, istihbarat örgütlerinin desteğiyle Türkiye'ye karşı kirli mücadele yürüten cinayet örgütünün hiçbir mensubu, onun hiçbir sözcüsü, Türkiye Cumhuriyeti'ne laf söyleme haddine sahip değildir. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün de sözüyle ilelebet var olmaya devam edecektir, sizin gibi hadsizlerin varlığını bile kimse hatırlamayacaktır." dedi.