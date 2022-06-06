Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili ilk değerlendirme - Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber'e konuk olarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bilgin, detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 3600 ek gösterge düzenlenmesine ilişkin konuştu.

"ASGARİ ÜCRETTE DEVRİM NİTELİĞİNDE ARTIŞ"

Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin çalışanlarını emekçilerini ilgilendiren her konu bizim ilgi alanımıza giriyor. Bunlardan biride ek göstergeydi. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün açıkladı. Daha öncede bildiğiniz gibi asgari ücrette devrim niteliğinde bir artış yapmıştık.

"CUMHURBAŞKANI İSTEDİ BİZ DE YAPTIK"

Cumhurbaşkanımız bizden kapsamlı bir düzenleme istedi biz de bunu yaptık. 5 milyon 300 bin emekliyi kapsayan bir çalışma yaptık. Dolayısıyla sendikaların ve kimsenin beklemediği bir düzenleme yaptık.

"KAMU ÇALIŞANLARI BU GECE FARKLI UYUYACAK"

İnanıyorum ki Türkiye'nin kamu çalışanları bu gece farklı uyuyacak. Diyecek ki devletim beni düşünüyor. Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlarda 1300 lira ile 1400 lira arasında bir değişim oldu.

"TEMMUZ VE ARALIKTA DA DÜZENLEME OLACAK"

Temmuz ayında kapsamlı bir iyileştirme yapacağımızı söyleyeyim. Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruyacak bir düzenleme yapacağız. Biz Aralık ayında da çalışanlarımız için yeni düzenlemeler yapacağız. Aralık ayında yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak. 200 bin lira emekli ikramiyesi alanlar 50 bin lira fazla alacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir. Devlet adil olanı düzgün olanı yapar. Biz adil olanı düzgün olanı yaptık."

DETAYLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Erdoğan şöyle konuştu: "Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık artışa gitmeyi kararlaştırdık. 5,3 milyon kamu görevlisinin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla tüm hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükseltilecektir. Genel müdürlerin ek göstergeleri 4400, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacaktır. Ek gösterge ile memur maaşlarında küçük artış olsa da emekli ikramiye ve maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor. Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık memurun emekli aylığı 1234 ile 1391 lira arasında, emekli ikramiyesi de 44 bin ile 50 bin 150 lira arasında artacaktır. Düzenlemenin yürürlüğe gireceği yılbaşına göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Kamu görevlilerin maaşlarına da yansıtılacaktır. Mülki idare amirleri başta olmak üzere özlük haklarıyla ilgili makas iyileştirici düzenleme ile gerçekleştireceğiz."