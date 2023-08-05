Bakan Bayraktar: Yusufeli Barajı Bu Sene Elektrik Üretimine Geçecek

UĞUR İSTANBULLU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Artvin'de; Yusufeli barajındaki incelemelerinin ardından, "En kısa zamanda, test mahiyetinde de olsa elektrik üretmeye başlayacağız. Ciddi anlamda su tutuldu ve bir dört metre daha su tutulursa eğer, bu sene içerinde elektrik üretimine geçecek inşallah. Türkiye'de yaklaşık iki buçuk milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar, Artvin'in taşınan ilçesi Yusufeli'nde yapılan barajı inceledi. Daha sonra Artvin'in merkezine gelen Bakan Bayraktar, AKP İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı. Alparslan Bayraktar şunları söyledi:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak Artvin'e ilk ziyaretimi gerçekleştiriyorum. Artvin'in bizim için müstesna bir yeri var. Enerji ve maden alanında Artvin kaynaklarıyla şu ana kadar yaptığımız projelerle ve yapacağımız projelerle hakikaten Türkiye'nin ekonomisine değer katmaya bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da inşallah devam edecek.

Elbette son 5 yılda ülkemiz ve aslında dünya çok büyük badirelerden ve sıkıntılı süreçlerden geçti ve birçok krizle karşı karşıya kaldık. Ülkemize has olanlar vardı ama tüm dünyada yaşanan sıkıntılar özellikle pandemide yaşanan sıkıntılar ve hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Onun dışında dünyada yaşanan lojistik sıkıntıları ve tedarik zincirindeki sıkıntılar... Dünyadaki petrol ve gaz fiyatlarındaki yaşanan sıkıntılar ve enerjide yaşanan sıkıntılar... Bunlar yetmezmiş gibi bölgemizde 2022 yılında yaşanan savaşlar ve maalesef hepimizi derinden etkileyen 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi ve biz bütün bu sıkıntıları beş yıl içerinde yaşadık maalesef.

"BÜTÜN BU SIKINTILARA RAĞMEN HALKIMIZ BİR KEZ DAHA CUMHURBAŞKANIMIZA GÖREV VERDİ"

Artvin bizim için enerji açısından çok önemli bir kentimiz. Programımızın öğleden sonraya sarkması ise gelmişken Yusufeli barajına ve dünyanın en yüksek beşinci barajına uğramadan gelmek olmaz takdir edersiniz ki ve oraya uğradık. İnşallah en kısa zamanda oradan test mahiyetinde de olsa elektrik üretmeye başlayacağız. Ciddi anlamda su tutuldu ve bir dört metre daha su tutulursa eğer bu sene içerinde elektrik üretimine geçecek inşallah. Türkiye'de yaklaşık iki buçuk milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak ve ülkenin cari açık sorununa ciddi anlamda katkı sağlayacak.

"ARTVİN'DE HAYATA GEÇİRECEĞİMİZ YENİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİMİZ VAR"

Bu tesislerin sayısını artırmamız lazım ve Türkiye'nin çevreyle ile ilgili, küresel ısınmayla ilgili hedefimiz yerli ve yenilenebilir kaynakları devreye alınması önem arz ediyor. 2000 megabaytın üzerinde, Artvin ilinde; hidroelektrik santral projeleri var. Bu santraller sayesinde ülkemiz daha temiz enerjiye erişmiş oluyor. Sadece enerji alanında değil maden alanında da Artvin şehrimiz çok ciddi kaynakları var ve bunları da ekonomimize kazandırmak; ülkemiz ve şehrimiz açısından önem arz ediyor. Çünkü bu kaynakları ne kadar ekonomiye kazandırırsak biz istihdama, üretime, yatırıma ve ihracata dönmüş olacak bu yatırımlar ve inşallah biz de bu konularda faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Elbette ki bakanlığımızın uzun soluklu yatırımları konuşurken elbette vatandaşımızın günlük enerji ihtiyaçlarını karşılanması anlamında da sorumluluğu var. Bu anlamda da gerek elektrikte alt yapı hizmetlerinin iyileşmesi gerek şehrimizde merkez ve Şavşat ilçemizde olan doğal gazın Artvin'in bütün geneline yaygınlaşması çok önem arz ediyor.

İlk etapta Yusufeli'ne inşallah eylül ayı içerisinde ilk taşımayla doğal gazla eriştirmiş olacağız. En kısa zamanda diğer ilçelerimize de ulaştırmış olacağız ve doğalgaz daha konforlu ve hanımefendiler daha iyi bilir."