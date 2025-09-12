Bakan Bayraktar: Türkiye'yi Enerjide Bağımsız Yapma İddiası

BAKAN BAYRAKTAR: İDDİAMIZ TÜRKİYE'Yİ ENERJİDE BAĞIMSIZ YAPMAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Denizli programı kapsamında Makine Sanayicileri ve İşadamları Derneği ve Türkiye Makina Federasyonu tarafından bir otelde düzenlenen 'Makine Zirvesi 2025' programına katıldı. Programda konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin ekonomide yaşadığı temel sıkıntılardan birinin 'cari açık' olduğunu, bunu çözmek için iki çözümün olduğunu belirterek, "Bu iki çözüm ortaklarından bir tanesi, Türkiye'nin üreten gücü sanayicileri. Sanayi tarafımız inşallah çok daha katma değerli ürünler üreterek ekonomimize katkı yapacak. İkinci husus, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık meselesinde enerji faturasını düşürme hedefi. O da bizim en önemli görevimiz. Bütün uyguladığımız politikalar, yaptığımız çalışmalara baktığımızda bizim tek bir hedefimiz var. Türkiye Yüzyılı'nda ortaya koyduğumuz iddia şu; Türkiye'yi mutlak suretle önümüzdeki süreçte enerjide bağımsız bir ülke yapabilmek. Türkiye'de her gün 32 milyon araca yakıt bulmak, 42 milyon haneye elektrik sağlamak, 21,8 milyon haneye doğal gaz götürmek gerekiyor. Günlük elektrik talebi bu yaz 1,2 milyar kilovatsaati buldu" diye konuştu.

'RÜZGAR VE GÜNEŞTEN KONUT İHTİYACINI KARŞILIYORUZ'

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin güneş ve rüzgardan ürettiği elektrikle konutlardaki ihtiyacın tamamını karşılar hale geldiğini belirterek, "Türkiye'nin yenilenebilir enerjide büyük potansiyeli var. Türkiye mutlaka rüzgarını, güneşini, jeotermalini, biyokütle enerjisini, rüzgarını en hızlı şekilde, en doğru şekilde ekonomisine katması lazım. Bugün Türkiye güneş ve rüzgardan ürettiği elektrikle konutlardaki ihtiyacının tamamını karşılar hale geldi. Son 20 yılda yaklaşık 37- 38 bin megavatlara geldik. Özellikle sanayicilerimizin burada oyuncu olmasıyla, onların yatırımlarıyla geçen yıl yaklaşık 7 bin megavat yaptık. Bu sene güneş ve rüzgar yatırımımız 10 bin megavatları bulacak. 2035'te ortaya koyduğumuz Türkiye'nin 120 bin megavatlık yeni güneş ve rüzgar toplam kapasiteye sahip olma hedefini inşallah hep birlikte başaracağız. Türkiye'nin yaklaşık 60 milyar metreküpü bulan bir doğalgaz talebi var. Avrupa'nın dördüncü büyük tüketicisi Türkiye. Türkiye'de 4 milyon hane yerli gaz kullanır hale geldi. Bu rakamı seneye iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Yerli enerji projeleri arz güvenliği ve ucuz enerji temini açısından kritik derecede önemli" ifadelerini kullandı.

'GÜNDE 80 BİN VARİL PETROL'

Bayraktar, daha önce terör nedeniyle ulaşılamayan bölgelerde artık petrol arama faaliyetlerinin yürütüldüğünü ifade ederek, "Bugün Terörsüz Türkiye'nin ne kadar ehemmiyetli olduğunun küçük bir kesiti Gabar. Gabar terörden temizlendiği için biz oraya jeologlarımızı, mühendislerimizi, sonda ekibimizi, ekipmanlarımızı gönderebildik ve oralarda bu aramaları yapıp bu neticeleri alabildik. Türkiye'nin en büyük üretim sahası Gabar oldu. Şu anda günde 80 bin varil petrol üretiyoruz. Ülkemiz büyümeye devam ediyor ve ihtiyacımız çok fazla. Dolayısıyla bu stratejimizin yanına başka bir şey daha ekledik. Türkiye kendi karalarında ve denizlerinde bulamadığı enerjiyi Somali'de, Afrika'da, Libya'da, Orta Doğu'da, Irak'ta, Hazar'da, Orta Asya'da, Kazakistan'da, Türkmenistan'da arayacak ve inşallah oradaki kaynakları da ülkemize ve fazlasını da Türkiye üzerinden Avrupa'ya ihraç eder konuma geleceğiz. Dolayısıyla çok boyutlu, çok katmanlı bir politika seti uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,