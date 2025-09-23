Haberler

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin şeffaf yatırım ortamı için Dünya Bankası ile çalışmayı sürdüreceğini bildirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Anna Bjerde ile görüştüklerini belirterek, "Ülkemizde şeffaf, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yatırım ortamı oluşturma hedefimiz doğrultusunda Dünya Bankası ile ortak...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Anna Bjerde ile görüştüklerini belirterek, "Ülkemizde şeffaf, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yatırım ortamı oluşturma hedefimiz doğrultusunda Dünya Bankası ile ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, NSosyal hesabından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta görüşmelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Dünya Bankası yetkilisi Bjerde ile Türkiye'nin enerji dönüşüm süreci ve bu alandaki yatırım ihtiyaçlarını ele aldıklarını bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji, elektrik iletim ve dağıtım altyapısı, nükleer, doğal gaz ve kritik mineraller konularında işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Ülkemizde şeffaf, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yatırım ortamı oluşturma hedefimiz doğrultusunda Dünya Bankası ile ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Öte yandan Bakan Bayraktar, Türk-Amerikan İş Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında Türk ve Amerikalı iş insanlarıyla görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen yuvarlak masa toplantısına katıldıklarını belirten Bayraktar, "Türkiye her geçen yıl artan enerji talebi ve rekabetçi serbest piyasasıyla uluslararası yatırımcılar için güçlü bir potansiyel sunuyor. Hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle yatırımcılara güvenli ve sürdürülebilir bir iş ortamı sağlamaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
Jose Mourinho'dan Ali Koç cevabı: Seçimi kazanamamasına üzüldüm

Kendisini gönderen Ali Koç'un seçimi kazanamamasına dediği şey olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rasim Ozan Kütahyalı evlendi, eski eşi Nagehan Alçı'dan sürpriz hamle

Nagehan Alçı'dan eski eşi ROK için sürpriz paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.