Enerji Bakanı Bayraktar: "Bugün eğer mevcut altyapıyı kullanabilirsek, günlük 1,5 milyon varillik bir petrol akış kapasitesi var"

31. Bakü Enerji forumu kapsamında gerçekleştirilen panelde konuşan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, "Trans Anadolu Boru Hattı'nın (TANAP) hala yüzde 40 boş kapasitesi var. Irak- Türkiye boru hattı (ITP) bunu farklı vesilelerle birçok kez konuştuk. Bugün eğer mevcut altyapıyı kullanabilirsek, günlük 1,5 milyon varillik bir petrol akış kapasitesi var" dedi.

Bakan Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen 31. Bakü Enerji Forumu'ndaki temaslarına devam ediyor. Bu kapsamda bakanlar seviyesinde gerçekleştirilen oturuma katılan Bakan Bayraktar, son yıllarda dünyanın salgın, tedarik zinciri aksaklıkları, yüksek enerji ve emtia fiyatları, yaptırımlar, ticaret savaşları ve bölgesel çatışmalar gibi çok sayıda krizle karşı karşıya kaldığını belirtti. Bayraktar, "Mevcut tablo artık yeni normal olarak değerlendirilmesi gerek. Krizler ve belirsizlikler çağında yaşıyoruz. Kendimizi bu yeni normale ve bu gelişmelere hazırlamamız gerekiyor. Bu süreçte enerji güvenliğinin sağlanabilmesi için iki temel unsurun öne çıkıyor. Birincisi çok güçlü bir çeşitlendirme ve ikincisi birbirine bağlantılılık. Yani bu, çeşitlenme ve daha fazla bağlantı, daha fazla karşılıklı etkileşim anlamına geliyor. Her şeyden önce mevcut tüm altyapının kullanımına odaklanılması gerek. Bu birinci nokta. Trans Anadolu Boru Hattı'nın (TANAP) hala yüzde 40 boş kapasitesi var. Irak- Türkiye boru hattı (ITP) bunu farklı vesilelerle birçok kez konuştuk. Bugün eğer mevcut altyapıyı kullanabilirsek, günlük 1,5 milyon varillik bir petrol akış kapasitesi var. Ben ek örnekler de verebilirim. İkincisi, bazı küçük yatırımlar yaparak bu kapasiteyi artırabiliriz. Örneğin, ITP Kerkük'ten Basra'ya kadar uzatabiliriz ve böylece tam kapasiteyi kullanabiliriz. Bunlar geliştirebileceğimiz projeler. Buna ek olarak, hem boru hattı tarafında hem de elektrik tarafında yeni altyapı bağlantı projelerine yatırım yapabiliriz. Aliyev'in konuşmasında, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan arasında ve tüm Avrupa'ya uzanan ve hatta Orta Asya'ya kadar gidebilecek bir elektrik enterkonneksiyon projesinden bahsetti. Bu, gaz boru hattı projesi olan TANAP'ın elektrik versiyonu gibi bir şey oluşturabilir. Böylece bağlantı kapasitesini artırabiliriz. Peki bunu nasıl başarabiliriz? İhtiyacımız olan tek şey güçlü bir siyasi irade ve taahhüt ile bu ortamı olştracak güçlü bir liderliktir" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı