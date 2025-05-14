Bakan Bayraktar: Suriye'de Elektrik İhracatını 3 Katına Çıkaracağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin soruları yanıtladı. Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldığını ve burada bir reform paketinden bahsettiğini aktararak, "Reform paketinde birkaç husus var. Bir tanesi, malum Türkiye'de yenilenebilir enerjiyi en üst düzeyde kullanmak istiyoruz ve buralara verilen kapasitelerin bir an önce devreye girmesini istiyoruz. Onlarla alakalı süreçleri hızlandıracak ve yatırım süreçlerini kısaltacak bir çalışma. Paketteki ikinci konu madenler. Türkiye'nin madenlerinin bir an önce ekonomiye kazandırılmasıyla alakalı süreçleri hızlandıracak, kısaltacak ve bir anlamda yatırımcıların önünü açarak buradaki maden kaynaklarının ekonomimize en sağlıklı şekilde kazandırılmasıyla alakalı bir paket bu. Madenciliğin içinde önemli bir rehabilitasyon kısmı da var. Çevre, iş sağlığı ve güvenliğinin olduğu bir maden paketi" dedi.

'DENGELİ BİR ÜRETİM PORTFÖYÜ İSTİYORUZ'

İspanya ve Portekiz'i etkileyen elektrik kesintileriyle ilgili soru üzerine Bayraktar, "Türkiye'nin mutlaka dengeli bir üretim portföyüne sahip olması lazım. Tek bir kaynağa bağlı kalmak sadece Türkiye için değil, her ülke için sıkıntı olabilir. Yapmaya çalıştığımız; dengeli, içerisinde yenilenebilirin, kömürün, doğal gazın, hidroliğin olduğu, inşallah yakın zamanda nükleerin de katılacağı bir üretim sepetine sahip olmak" diye konuştu. Bayraktar, bununla birlikte elektrik iletim şebekesinin de çok kuvvetli olması gerektiğinin altını çizerek "Oraya yönelik de büyük bir yatırım süreci başlatıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında özellikle iletim şebekesini güçlendirecek inşa faaliyetlerinin de 10 yıllık planlamasını yapmış durumdayız. Elektrik kesintileriyle alakalı çok şükür endişe edilecek bir durum yok" dedi.

'ALTYAPI TEKRAR KURULACAK'

Suriye'ye yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin soru üzerine Bayraktar, "Suriye'de elektrik, doğal gaz altyapısının tekrar kurulmasına yönelik çalışıyoruz. Türkiye'de yaklaşık 3 milyon Suriyeli var. Bunların büyük bir kısmı geri dönmek istiyor. İnsanlar neye bakıyor? Barınacağım yer var mı? Elektrik, su gibi evrensel hizmetler geliyor mu? Bir de güvenlikle alakalı endişelerinin olmaması lazım. Yaptığımız çalışmaların büyük bir kısmı, Suriye'de hayatı normalleştirmeye hizmet ediyor. Elektrikle alakalı oraya yaptığımız ihracatı 3 katına çıkaracak bir çalışmanın içerisindeyiz. Birecik-Halep hattı ile beraber ilave 500 megavatlık bir kapasite devreye girecek" diye konuştu.