Üye Girişi
Haberler

Enerji Bakanı Bayraktar, Karadeniz'de yeni keşifler yapılacağını açıkladı

Güncelleme:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl enerjide yeni keşiflerin beklendiğini belirterek, Karadeniz'de çok önemli 3 lokasyonda 2024 içerisinde arama yapacaklarını söyledi. Bayraktar, petrol ve doğal gaz keşiflerinden enerjide tam bağımsızlığa, nükleer enerjiden yerel seçimlere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl enerjide yeni keşiflerin beklendiğini belirterek, " Karadeniz'de çok önemli 3 lokasyonda 2024 içerisinde arama yapacağız." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Bayraktar, petrol ve doğal gaz keşiflerinden enerjide tam bağımsızlığa, nükleer enerjiden yerel seçimlere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için öz kaynak aramalarının artırılması gerektiğine işaret eden Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"Petrolü, doğal gazı, kömürü aramamız lazım. Madenleriniz varsa, altın varsa, bakır varsa, çinko varsa bunları arayıp bulup üretmemiz lazım. Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu 2053 vizyonunda, hedeflerden bir tanesi Türkiye'nin enerjide dışı bağımlılığını bitirmek. Bu o kadar büyük bir hedef ki bu Türkiye'nin çehresini, hepimizin geleceğini etkileyecek. Onun için bizim gecemiz gündüzümüz, bütün motivasyonumuz Türkiye'nin mutlaka dışa bağımlılığını kırmak. 2024'te Gabar'da ümitli olduğumuz, Hakkari'de ümitli olduğumuz arama sondajımız olacak. Karadeniz'de çok önemli 3 lokasyonda 2024 içerisinde arama yapacağız. İnşallah bunların hepsinden ama mutlaka inanıyoruz ki bunlardan biz yeni keşif açıklayacağız."

Bayraktar, 2020'de Sakarya Gaz Sahası'nda Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gazı keşfinin yapıldığını anımsatarak, söz konusu sahadan 1,4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacına denk gelen 3,5 milyon metreküp doğal gazın tüketildiğini kaydetti.

Mersin Akkuyu'da nükleer santral inşaatının devam ettiğini aktaran Bayraktar, "4 reaktörle Türkiye'nin enerjisinin yüzde 10'unu daha çevreci, sıfır emisyonla karşılayacağız. Önümüzdeki 4-5 yılda tamamını devreye alacağımız büyük bir proje Türkiye'yi nükleer lige sokacak bir çalışma devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, İstanbul'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belediye Başkanı olduğu süreçte ve AK Parti belediyeciliğinde 25 sene kesintisiz proje üretilen, altyapısı gelişen belediyecilik anlayışıyla büyüdüğüne dikkati çekerek, "Şimdi geçtiğimiz 5 yıla bakın. Orada adeta mirasyedi gibi hazırdan yemeye devam ediliyor. Hiçbir proje yok, ortaya konmuş bir şey yok, eser yok. Sadece bir algı yönetimi. İstanbul çok büyük bir şehir. İstanbul çok iyiyi hak ediyor. Sizler daha iyi bir şehirde yaşamayı hak ediyorsunuz. Daha çevreci, daha sosyal, daha yaşanabilir bir şehir olması için mutlaka bu belediye seçimlerini çok önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ekonomi

Alparslan Bayraktar Karadeniz Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Çağrı Alperen Avcı kimdir? Zafer Partisi Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayı Çağrı Alperen Avcı kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Yeşilli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Yeşilli adayı Sami İldem kimdir? Dilek Tepe kimdir? Memleket Partisi Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Dilek Tepe kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Üzü kimdir? Zafer Partisi Bursa Harmancık Belediye Başkan Adayı Oğuzhan Üzü kaç yaşında, nereli? Anıl Yetişkin kimdir? CHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin kaç yaşında, nereli? Muhammet Enes Çıkat kimdir? Memleket Partisi Adana Pozantı Belediye Başkan Adayı Muhammet Enes Çıkat kaç yaşında, nereli? Yusuf Cengiz kimdir? AK Parti Balıkesir- İvrindi Belediye Başkan adayı Yusuf Cengiz kaç yaşında, nereli? Hatice Gençay kimdir? CHP Aydın Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay kaç yaşında, nereli? Dinçer Orkan kimdir? AK Parti Balıkesir- Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Savur Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Savur adayı Hatice Öncü kimdir? Sertan Kol kimdir? Memleket Partisi Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Sertan Kol kaç yaşında, nereli? Mehmet Kıvrak kimdir? CHP Aydın Çine Belediye Başkan Adayı Mehmet Kıvrak kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Ömerli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Ömerli adayı Necla Figan Altındağ kimdir? İsmail Cankul kimdir? AK Parti Balıkesir- Kepsut Belediye Başkan adayı İsmail Cankul kaç yaşında, nereli? Ali Okkalı kimdir? CHP Aydın Buharkent Belediye Başkan Adayı Ali Okkalı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title