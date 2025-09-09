Haberler

Bakan Bayraktar, Libya Enerji Bakanı ile Görüştü

Bakan Bayraktar, Libya Enerji Bakanı ile Görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gastech 2025 kapsamında Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile Milano'da bir araya geldi. Görüşmede hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri ile iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gastech 2025 kapsamında Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile Milano'da görüştü. Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri başta olmak üzere mevcut iş birliği alanlarımızın güncel durumunu değerlendirdik. Enerji alanındaki ortak çalışmalarımızı daha ileriye taşımak, yeni projeler ve yatırım fırsatlarıyla iş birliğimizi çeşitlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

