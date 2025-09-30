Bakan Bayraktar: Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuk olduğu bir canlı yayın programında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DOĞALGAZ VE ELEKTRİKTE ZAM VAR MI?

Programın bir bölümünde kendisine yöneltilen, "Kış aylarında zam ihtimali var mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Bayraktar, "Doğalgaza zam yok. Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz" dedi.

"ALDIĞIMIZ GAZI BELKİ DE YARI FİYATINA VATANDAŞA VERİYORUZ"

Bakan Bayraktar'ın ilgili soruya verdiği yanıtın tamamı şu şekilde: "Doğalgaza zam yok. Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz. Hamdolsun pandemi bitti. Şimdi ortada şöyle bir durum var. Yaklaşık 590-600 milyar liralık doğalgaz ve elektrikte Hazine'nin üzerinde yük var. Aldığımız gazı belki de yarı fiyatına vatandaşa veriyoruz.

"DESTEĞE İHTİYAÇ DUYANLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İhtiyacı olana, dar gelirliye, sabit gelirliye bunu destek olarak vermekte beis yok. İhtiyacı olmayana, ay sonunda ne kadar fatura geldiği bilgisinden haberi olmayanların parasını devletimiz ödemesin diyoruz. Elektrikte o zaman şunu yapmıştık. Tüketim üzerinden yapmıştık. Desteğe ihtiyaç duyan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuracak. İncelenecek ve destek grubuna alınacak. Bunun üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bunu yakın zamanda, belki yeni yılla birlikte açıklamış oluruz."