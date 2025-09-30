Haberler

Bakan Bayraktar: Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz

Bakan Bayraktar: Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz
Güncelleme:
Bakan Bayraktar: Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Kış aylarına girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuk olduğu bir canlı yayın programında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DOĞALGAZ VE ELEKTRİKTE ZAM VAR MI?

Programın bir bölümünde kendisine yöneltilen, "Kış aylarında zam ihtimali var mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Bayraktar, "Doğalgaza zam yok. Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz" dedi.

"ALDIĞIMIZ GAZI BELKİ DE YARI FİYATINA VATANDAŞA VERİYORUZ"

Bakan Bayraktar'ın ilgili soruya verdiği yanıtın tamamı şu şekilde: "Doğalgaza zam yok. Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz. Hamdolsun pandemi bitti. Şimdi ortada şöyle bir durum var. Yaklaşık 590-600 milyar liralık doğalgaz ve elektrikte Hazine'nin üzerinde yük var. Aldığımız gazı belki de yarı fiyatına vatandaşa veriyoruz.

"DESTEĞE İHTİYAÇ DUYANLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İhtiyacı olana, dar gelirliye, sabit gelirliye bunu destek olarak vermekte beis yok. İhtiyacı olmayana, ay sonunda ne kadar fatura geldiği bilgisinden haberi olmayanların parasını devletimiz ödemesin diyoruz. Elektrikte o zaman şunu yapmıştık. Tüketim üzerinden yapmıştık. Desteğe ihtiyaç duyan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuracak. İncelenecek ve destek grubuna alınacak. Bunun üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bunu yakın zamanda, belki yeni yılla birlikte açıklamış oluruz."

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Doğalgaz bulunmuştu Karadeniz de. indirim yapılması gerekmiyor mu?

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARIS:

sessiz güldüm, ne yapayım

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet:

daha 3 ay önce yüzde yüz zam yaptınız benim maaşım 10 aydır aynı insaf ya.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

en son bakanda aynısını söylediğinde sonrasında peş peşe zam yapmıştı , iktidar ne yapmayız diyorsa maşallah yapıyor diye düşünüyorum .

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Zam geldi bunlar ne zaman bir şeyi inkar atti yada yok dedi hep tersi oldu

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
