Bakan Bayraktar'ı kızdıran olay! Holding yöneticilerini toplantıdan kovdu iddiası

Bakan Bayraktar'ı kızdıran olay! Holding yöneticilerini toplantıdan kovdu iddiası
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Bünyesinde Torku gibi ünlü markaları barındıran Konya Şeker'in sahibi olduğu Soma Termik Santrali'nde, TKİ'ye 18 milyar liralık borcunu ödeyemeyince üretim durdu. Konya Şeker yetkilileri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar arasında düzenlenen toplantıda gerginlik çıktı. Holding yöneticilerinin savunmasına sinirlenen Bayraktar'ın heyeti toplantıdan kovduğu iddia edildi.

Torku gibi ünlü markaları da bünyesinde barındıran, 2015 yılında Soma Termik Santrali'ni 685 milyon dolarlık bedelle satın alan Konya Şeker, kamu iştiraki Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) olan 18 milyar liralık borcunu ödemekte güçlük yaşıyor. Aylardır kömür ödemesi yapmayan şirkete artık yeni teslimat yapılmazken Soma Termik Santrali'nde üretim tamamen durdu.

BAKAN BAYRAKTAR'I KÜPLERE BİNDİREN SAVUNMA

Tarımdan Haber Genel Yayın Yönetmeni Sadettin İnan'ın haberine göre, mevcut ödeme sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla Anadolu Birlik Holding çatısı altında bulunan Konya Şeker yetkilileri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar geçtiğimiz hafta Ankara'da 3 kritik toplantı yaptı. İlk toplantıda Konya Şeker heyetiyle görüşülürken, ardından Soma'da örgütlü sendikalarla, son olarak da Soma'daki maden şirketleriyle masaya oturuldu.

Konya Şeker heyetinin toplantıda yaptığı savunma tansiyonu yükseltti. Konya Şeker heyetinin, "Eğer TKİ kömür vermesi kesseydi, borç bu kadar büyümezdi" savunması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı sinirlendirdi. Bakan Bayraktar'ın Konya Şeker heyetini toplantıdan çıkarttığı iddia edildi.

ERDOĞAN'A RAPOR SUNULACAK

Bu görüşmelerin ardından Bakan Bayraktar'ın Soma Termik Santrali ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kapsamlı bir rapor vereceği ve Cumhurbaşkanının kararına göre hareket edileceği öğrenildi. Borçlarını ödeyemeyen santral devredilecek ve devir işlemi için Konya Şeker'e hiçbir para ödenmeyecek.

Konya Şeker, devir işlemlerinin ardından yaklaşık 8 milyar TL daha borçlanacak. Çünkü termik santralin devri mevcut kömür borcunu kapatmaya yetmiyor. Termik santralin değerinin 10 milyar TL olduğu hesaplanırken, Konya Şeker'in TKİ'ye borcu ise 18 milyar TL'yi aşmış durumda.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıCan:

8 milyar tl daha borç varmış . Bunu ödemezler ki . Nasıl ödeyecekler. .bu borçlar ödenmeyince kime giriyor

Yorum Beğen28
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Yahu ,biz de kooperatif kurmuşlar , Torku adıyla iş yapacaklar diye çok sevinmiştik. Borç ödememek nedir ya ? Sonra Soma termil Santralı bu şirkete mi verildi,anlamadım

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Haber YorumlarıMali Müşavir:

mink minik tayyipçikler türedi memleketti

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Haber YorumlarıSer_hat:

Torku battı diye haber çıktı geçenlerde

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Haber YorumlarıHalit Matlı:

hemen tmsf ye bağlayın ! rize li insanlar mağdur olmasın ama dimi

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