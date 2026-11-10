Bakan Bayraktar enterkonneksiyon kapasitesini 5,4 gigavattan 15 gigavata çıkaracak

GÜLŞEN ÇAĞATAY/FİRDEVS YÜKSEL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji arz güvenliğini güçlendirmek, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin bölgesel ölçekte ticaretini artırmak ve enerji dönüşümünü hızlandırmak amacıyla komşu ülkelerle elektrik enterkonneksiyon kapasitesini 5,4 gigavattan 15 gigavata çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bayraktar, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Küresel enerji dönüşümünde elektriğin nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılması hedefinin ekonomiler için oldukça önemli ve iddialı olduğunu belirten Bayraktar, "Cop31 için Antalya'ya gelirken dünya kamuoyuna nasıl bir mesaj vereceğimizi belirlemek istedik. Bu doğrultudaki çalışmalarımıza aylar öncesinden başladık ve geçtiğimiz hafta açıkladığımız Milli Enerji 2040 programı kapsamında vizyonumuzu ortaya koyduk." diye konuştu.

Bayraktar, söz konusu programda ciddi büyüklükte yenilenebilir enerji yatırımı bulunduğunu, enerji verimliliği ve nükleer enerjide de atılımlar olduğunu söyledi.

Söz konusu projelerin hayata geçirilmesi için ciddi bir altyapı ihtiyacı olduğunu belirten Bayraktar, "Bu hedeflere ulaşırken bölgesel enterkonneksiyonların, yani ülkeler arasındaki elektrik bağlantılarının da önemli bir rol oynayacağını vurguladık. Milli Enerji 2040 programında da belirttiğimiz üzere, komşularımızla 5,4 gigavat olan enterkonneksiyon kapasitemizi 15 gigavata çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef, doğudaki ve güneydeki komşularımızın yanı sıra batıda Avrupa ile olan bağlantılarımızı da kapsıyor." dedi.

"Karadeniz'in altından geçecek elektrik iletim bağlantısını görüşüyoruz"

Bakan Bayraktar, Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan hükümetleri arasında imzalanan "Temiz Enerji Alanında Stratejik Ortaklığa İlişkin Anlaşma" konusundaki değerlendirmesinde şunları ifade etti:

"Bugün burada atılan imza da söz konusu projelerden birini temsil ediyor. Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan ile hayata geçirmeyi planladığımız büyük bir yeşil enerji koridorundan bahsediyoruz. Bunun yanı sıra aynı ülkeler ve Romanya ile Karadeniz'in altından geçecek bir elektrik iletim bağlantısını da görüşüyoruz. Aynı zamanda Karadeniz'in altından geçecek elektrik iletim bağlantısını da konuşuyoruz şimdi aynı ülkelerle ve Romanya ile beraber. Bizim daha çok elektriği doğudan batıya, kuzeyden güneye hareket ettirmemiz gerekiyor."

Mega bağlantısallık projeleri için farklı ülkelerle görüştüklerini dile getiren Bayraktar, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Avrupa ile elektrikte bütünleşmenin hedeflendiği projeler bulunduğunu söyledi.

Bayraktar, söz konusu projelerin görünürlüğünü COP31 kapsamında artırmayı ve somut adımlarla ilerletmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bugün atılan imzayla bu yöndeki taahhütlerimizden birini yerine getirmiş olduk. Bu projeler, Türkiye'nin hem 2040 enerji vizyonu ve elektrifikasyon hedefleri doğrultusunda attığı somut adımları hem de küresel enerji dönüşümü çabalarına katkısını ortaya koyuyor." dedi.

Öte yandan, enerji dönüşümü için yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç bulunduğunu dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 14-15 yıl içinde bu yatırımların yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bunun çok ciddi anlamda hem uluslararası finansal kuruluşlardan, yani Dünya Bankası, IFC, Avrupa Kalkınma Yatırım Bankası ve diğer kurumlardan çok ciddi yatırım desteğine ihtiyacımız var. Doğrudan dış yatırımları Türkiye'ye çekmemiz lazım. Türkiye'de yatırım yapacak şirketlere şunu söylüyorum, Türkiye çok önemli, büyüyen bir pazar. Nüfusumuz artıyor, şehirleşme devam ediyor. Türkiye'nin ekonomisi büyüyor, ihracatı artıyor."

Kaynak: AA