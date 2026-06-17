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Bakan Bayraktar, DEİK heyetini kabul etti

Bakan Bayraktar, DEİK heyetini kabul etti
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, DEİK Enerji İş Konseyi üyeleriyle bir araya gelerek yurt dışı enerji ve maden yatırımlarında kamu-özel sektör iş birliğini artırma hedeflerini görüştü.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Sarper Cengiz ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Bakan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Sayın Sarper Cengiz ve Yönetim Kurulu üyelerini bakanlığımızda kabul ettik. Görüşmemizde, ülkemizin enerji ve maden yatırımları alanında yurt dışında sahip olduğu güçlü potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi ve uluslararası marka değerimizin artırılması için atılabilecek adımları ele aldık. Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için kamu-özel sektör iş birliğini güçlendirerek çalışmalarımızı ortak akılla sürdürmeye; iş dünyamızın yanında olmaya ve karşılaşılan sorunların çözümüne destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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