Haberler

Bakan Bayraktar, Dünya Bankası ile Enerji Yatırımlarını Görüştü

Bakan Bayraktar, Dünya Bankası ile Enerji Yatırımlarını Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, New York'ta Dünya Bankası İcra Direktörü Anna Bjerde ile görüştü. Enerji dönüşüm süreci ve yatırım ihtiyaçları hakkında iş birliği imkanları değerlendirildi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, New York'ta Dünya Bankası Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Anna Bjerde ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğumuz New York'ta Dünya Bankası Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Sayın Anna Bjerde ile bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin enerji dönüşüm süreci ve bu alandaki yatırım ihtiyaçlarını ele aldık. Yenilenebilir enerji, elektrik iletim ve dağıtım altyapısı, nükleer, doğal gaz ve kritik mineraller konularında iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Ülkemizde şeffaf, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yatırım ortamı oluşturma hedefimiz doğrultusunda Dünya Bankası ile ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
ABD ürünlerine ek vergi kalktı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda

Erdoğan imzaladı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena ve Hasan Dere'nin evliliklerinin neden sona erdiği belli oldu

İhanet iddiaları konuşuluyordu, gerçek neden ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.