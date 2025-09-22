Bakan Bayraktar, Dünya Bankası ile Enerji Yatırımlarını Görüştü

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, New York'ta Dünya Bankası Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Anna Bjerde ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğumuz New York'ta Dünya Bankası Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Sayın Anna Bjerde ile bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin enerji dönüşüm süreci ve bu alandaki yatırım ihtiyaçlarını ele aldık. Yenilenebilir enerji, elektrik iletim ve dağıtım altyapısı, nükleer, doğal gaz ve kritik mineraller konularında iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Ülkemizde şeffaf, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yatırım ortamı oluşturma hedefimiz doğrultusunda Dünya Bankası ile ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.