Bakan Bayraktar'dan "Babalar Günü" mesajı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Babalar Günü"nü kutladı.
Bayraktar, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:
"Varlıklarıyla güç veren, ailesi için gecesini gündüzüne katan, şefkatini ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Evlatlarımızın yarınlarını aydınlatan tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun."
Kaynak: AA / Gökçe Topbaş