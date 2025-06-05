Bakan Bayraktar, Bayramda Enerji Çalışanlarını Teşvik Etti

Bakan Bayraktar, Bayramda Enerji Çalışanlarını Teşvik Etti
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedeflerine vurgu yaptı ve çalışanlara teşekkür etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlık personeliyle bayramlaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bayramlaşma töreninde konuşan Bayraktar, son yıllarda yürütülen çalışmalara değindi.

Kurumun yemekhanesinde gerçekleştirilen bayramlaşmaya Bakanlığın yanı sıra bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların çalışanları da katıldı. Çalışanlara yaptığı konuşmada büyük bir enerji ailesi olduklarını vurgulayan Bayraktar, son bir yılda hedeflenen konularda önemli adımlar attıklarının altını çizdi.

Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının bitirilmesinin kendileri için "kızıl elma" olduğunu, ekonomide daha güçlü olmak için dışa bağımlılığı sona erdirmek gerektiğini vurguladı.

Tüm ülkeye 7 gün 24 saat elektrik ve doğal gaz, 32 milyon araca da akaryakıt götürmeyle alakalı büyük çaba sarf ettiklerine dikkati çeken Bayraktar, Türkiye'nin Gabar'da petrol üreten, Sakarya Gaz Sahası'nda yeni keşiflerle üretimi arttıran bir ülke olduğunu vurguladı.

"Görünmeyen birçok kahramanın emeğine haksızlık yapmayın"

Bayraktar, arz güvenliğinde sıkıntı yaşandığında gündeme geldiklerine işaret ederek, "Yaptığımız işin böyle bir nankör tarafı var ama hamdolsun özelikle son yıllarda yaptığımız çalışmalarla ülkemizde birçok insana, vatandaşımıza adeta ümit olduk. Herkes, artık bizlerin Gabar'daki çalışmalarından heyecan duyuyor, orayı yakın bir şekilde takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zaman zaman farklı kesimlerden eleştiriler aldıklarını, yaptıkları işlerin hafife alındığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Her seçim döneminde 'Bunlar petrol bulurlar, gaz bulurlar.' deniyor. Biz, siyasiler olarak bu tarz eleştirilere hazırız, açığız ama eleştirileri yapanlara şunu söylüyorum: Burada çalışan binlerce insana, görünmeyen birçok kahramanın emeğine haksızlık yapmayın."

Bayraktar, yaz ayına girildiğine ve elektrik talebinin mevsime bağlı artacağına işaret ederek, "45 dereceyi aşan yerler olacak. Arkadaşlarımız, iletim ve dağıtım şebekesinde birçok yerde 7/24 çalışmaya devam edecekler. Onların bu emeklerine karşı haksızlık etmeyin." ifadelerini kullandı.

Çalışma arkadaşlarına emeklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek Kurban Bayramı'nı tebrik eden Bayraktar, bakan yardımcılarıyla programa katılan personelle bayramlaştı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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