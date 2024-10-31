Bahama bayraklı kruvaziyer Alanya'ya ulaştı
Limasol'dan hareket eden 'Marella Discovery' adlı kruvaziyer, Alanya Limanı'na yanaşarak 1741 yolcusuyla tatilcileri ağırladı. Turistler ören yerlerini ziyaret etti ve alışveriş yaptı.
Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.
Limasol'dan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.
Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu İngiliz 1741 yolcu ve 751 personel bulunuyor.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret edip alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi.
"Marella Discovery", akşam saatlerinde Rodos'a hareket edecek.