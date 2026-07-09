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Bafra Ovası'nın yüksek kesimlerinde tütün kırımı başladı

Bafra Ovası'nın yüksek kesimlerinde tütün kırımı başladı
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Samsun Bafra Ovası'nda tütün kırımına başlandı. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, tütün ekim alanının 35 bin dekara ulaştığını, geçen yıl 305 lira olan fiyatın bu yıl 400 liraya yükseldiğini ve çiftçilerin ÇKS'ye dahil edilme talebini dile getirdi.

Samsun'da, Bafra Ovası'nın yüksek kesimlerinde tütün kırımına başlandı.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra'da tütün ekim alanının 35 bin dekara ulaştığını söyledi.

Bölgede altı alıcı firma bulunmasının rekabet ortamı oluşturduğunu belirten Tosuner, "Bu rekabet ortamından tütünle uğraşan çiftçilerimiz faydalanmıştır. Geçen yıl 305 lira olan fiyat, bu yıl 400 liraya yükseldi. Tütünün kayıt altına alınmasını, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil edilmesini ve diğer ürünlere verilen desteklerin tütüne de verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Tütünün meşakkatli bir üretim süreci olduğunu vurgulayan Tosuner, şunları kaydetti:

"Şubat ayında fideler hazırlanıyor, 15 Mayıs'ta toprakla buluşturuluyor. Temmuz başı gibi kırım başladı. Tütün dip, dip başı, bel, doruk altı, doruk ve son toplama olmak üzere altı sefer elden geçiriliyor. Emek sarf edilen tütün, havaların iyi gitmesiyle eylül sonuna kadar hasat edilmektedir. Bafra tütününün harmanlarda önemli yeri bulunuyor. Üreticilerimiz için bereketli bir yıl olmasını diliyorum."

Tosuner, daha sonra Orta Durak Mahallesi'nde tütün yetiştiricisi Ferdi Keskin'in ürünlerini kuruttuğu alanı ziyaret etti.

Kaynak: AA / Emre Dilek
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