Bafra Ovası'nda Kapya Biber Hasadı Başladı, Üreticiler Zorluk Yaşıyor

Samsun'un Bafra Ovası'nda 27 bin dönüm arazide ekilen kapya biberinde hasat başladı. Üreticiler, artan maliyetler karşısında kar elde etmekte zorlandıklarını ifade ediyor.

Bafra'nın verimli topraklarında önemli bir yere sahip olan kapya biberi, mart ayında başlayan ekim ve bakım sürecinin ardından 6-7 aylık zahmetli bir üretim döneminden sonra toplanmaya başladı. Karpuzlu Mahallesi'nden üretici Bahri Şener, üretimin güçlüğüne dikkat çekerek, "Kapya biberin uğraşı çok zor. Mart ayının başında başlıyor, fidelemesi, dikimi, çapalaması, ilacı, sulaması derken şimdi hasada geldik. Hasat iklim şartlarına göre değişiyor" dedi.

Girdi maliyetleri üreticiyi zorluyor

Artan maliyetlerin üreticiye ağır yük getirdiğini dile getiren Şener, "Fiyatlar geçen seneye göre çok değişmedi ama hayat pahalı. Mazot, gübre, işçilik derken girdiler çok arttı. Şu anda amacımız sadece masrafları karşılayabilmek. Sonrası Allah kerim" diye konuştu.

Geçen yıl kapya biberin kilosunun 12 lira civarında olduğunu hatırlatan Şener, bu yıl fiyatların 18-20 lira aralığında olduğunu ancak bu artışın üreticiye yeterince yansımadığını söyledi.

"350 bin lira maliyetle üretim yaptık"

14 dönümlük arazide üretim yaptığını belirten Şener, "Bu arazinin maliyeti 350 bin lira. Şu anda ikinci elini topladık ve işçinin parasını çıkardık. Yarın itibarıyla yeniden toplamaya başlayacağız. Gübresi, ilacı, mazotu derken geriye ne kalırsa artık" ifadelerini kullandı.

Bafra Ovası'nda yetişen kapya biberinin diğer bölgelerden daha aromalı ve kaliteli olduğuna dikkat çeken Şener, bu durumun pazarda üretici için önemli bir avantaj oluşturduğunu sözlerine ekledi. - SAMSUN