Samsun'un verimli tarım arazileriyle Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olan Bafra Ovası'nda buğday ve arpa hasadı başladı. Kış aylarında ekimi yapılan ve aylar süren bakım çalışmalarının ardından olgunlaşan ürünler, biçerdöverlerle tarlalardan kaldırılmaya başlandı.

Bafra Ovası'nda bu yıl yaklaşık 210 bin dekar alanda hububat ekimi gerçekleştirildi. Bunun 35 bin dekarını arpa, 165 bin dekarını ise buğday oluşturdu. Hasat çalışmalarının başlamasıyla birlikte çiftçiler sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara girerken, ovanın birçok noktasında yoğun bir çalışma temposu yaşanıyor.

Üreticiler, sezon boyunca yağışların ve iklim şartlarının genel olarak ürün gelişimine olumlu katkı sağladığını ifade ederek elde edilecek ürün miktarının beklentileri karşılayacağını umut ediyor.

Türkiye'nin en önemli tarım ovalarından biri olan Bafra Ovası, sahip olduğu verimli toprak yapısı ve sulama imkanları sayesinde her yıl binlerce ton hububat üretimine ev sahipliği yapıyor. Buğday ve arpanın yanı sıra çeltik, mısır, sebze ve çeşitli yem bitkilerinin de yetiştirildiği ovada tarım, bölge ekonomisinin temel gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Altın sarısına bürünen tarlalarda başlayan hasat, Bafra Ovası'nda hem üreticiler hem de tarım sektörüne bağlı birçok kesim için yoğun ve hareketli bir dönemin başlangıcını oluşturuyor. Çiftçiler, yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını alabilmek için hasat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı