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Bafra Ovası'nda 200 bin dönümde hububat hasadına başlandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde yaklaşık 200 bin dönüm alanda ekilen arpa ve buğdayın hasadına başlandı. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, bu yıl istenilen verime ulaşılamadığını belirterek, girdi maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekti ve destekleme ödemelerinde düzenleme beklediklerini ifade etti.

Samsun'un Bafra ilçesinde, yaklaşık 200 bin dönümde ekimi yapılan arpa ve buğdayın hasadına başlandı.

Kızılırmak Nehri'nin beslediği Bafra Ovası'nda, kasım ayında toprakla buluşturulan 40 bin dönüm arpa ve 160 bin dönüm buğday için ilk biçerdöverler tarlaya girdi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımla uğraşan tüm üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Bu yıl ovada hububatta istenilen verime ulaşılamadığını dile getiren Tosuner, tarımda girdi maliyetlerinin yüksekliğine işaret etti.

Destekleme ödemelerinde bir düzenleme beklediklerini ifade eden Tosuner, "Toprak Mahsulleri Ofisi'nde bu ayın 29'u itibarıyla alımlar başlayacak ve randevular açılacak. Çiftçilerimiz ürünün temiz olmasına, içinde yabancı madde bulunmamasına dikkat etsin. En önemli kriter ise rutubet oranının 14'ü geçmemesidir. Herkes ürününü güzelce kurutsun, devletimiz ürünü alacaktır, kimse endişe etmesin. Ödemeler de 21 gün içinde üreticilerin hesaplarına aktarılacak." diye konuştu.

Barış Mahallesi'nde üretici Mehmet Kaçamak'a ait 10 dönümlük arazide gerçekleştirilen ilk arpa hasadı programına, Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, Barış Mahallesi Muhtarı Ahmet Arslan ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
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