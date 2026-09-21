Bafra'da 400 bin liralık bağışla Osman Akbaş Türkiye'nin ilk çeltik ağası oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen 13. Çeltik Hasat Şenliği'nde, Türkiye'nin ilk çeltik ağası seçildi. Çeltik ağalığını, 400 bin liralık bağışla çiftçi Osman Akbaş kazandı.

Bafra Ovası'nda çeltik hasadının başlaması dolayısıyla Harız Mahallesi'nde "13. Çeltik Hasat Şenliği" düzenlendi. Şenlikte konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon ton çeltik üretildiğini belirterek, bunun yüzde 18'inin Samsun'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Bafra'nın Samsun'daki çeltik üretiminde önemli bir paya sahip olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bunun yüzde 66'sı Bafra'da üretiliyor. Sürekli bir üretim var bu şehirde. Çeltik, ilimiz için çok değerli bir ürün. Aynı zamanda insan beslenmesinde buğdaydan sonra en çok kullanılan tahıl grubunda yer alıyor. İlimizin ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyor. Yaklaşık 4 bin 500 üreticimiz çeltik yetiştiriciliği yapıyor. Sadece Bafralı üreticilerimizin ürettiği çeltikle il ekonomisine yaklaşık 4 milyar lira katkı sağlanıyor" dedi.

2026 yılının Bafra çeltiği açısından önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olduğunu belirten Yılmaz, Bafra pirincinin coğrafi işaret almasının üreticiler açısından önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

"Çeltik Bafra ekonomisinin en önemli değerlerinden biri"

Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar ise çeltiğin Bafra ekonomisinin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, binlerce ailenin geleceğini çeltik üretimine bağladığını söyledi. Üreticilerin sabahın ilk ışıklarıyla tarlalarına giderek emek verdiğini ifade eden Altınpınar, "Üreticilerimiz alın terlerini toprağa akıtarak sadece kendi ailelerini değil, aynı zamanda ülkemizin geleceğini de ayakta tutuyorlar. Onların emekleri sofralarımızdaki bereketin temel kaynaklarından biridir. Bugünkü hasat, üretime olan inancın, toprağa olan bağlılığın ve ülkemizin gıda güvenliğine yapılan katkının en temel göstergelerinden biridir" diye konuştu.

"Emekleriniz zayi olmasın"

Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş da çeltik üretiminin Samsun ve Bafra açısından önemine dikkat çekerek üreticilere teşekkür etti. Çavuş, "Samsun Türkiye'nin gözbebeği, Bafra da Samsun'un göz bebeği diyebiliriz. Değerli üreticiler, çeltiğin fiyatının inşallah iyi olduğunu düşünüyoruz. Emekleriniz zayi olmasın. Üretime katkıda bulunduğunuz, ülkenin gelişmesine ve gıda güvenliğine katkı sağladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk çeltik ağası Osman Akbaş oldu

Konuşmaların ardından, geliri Bafra Dedeli Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere aktarılmak üzere çeltik ağalığı için açık artırma düzenlendi. Açık artırmada 400 bin liralık bağış yapan çiftçi Osman Akbaş, Türkiye'nin ilk çeltik ağası oldu. Osman Akbaş'a ağalık kasketi ve yeleği, Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş tarafından giydirildi.

Program, protokol üyeleri ve üreticilerin katılımıyla gerçekleştirilen çeltik hasadıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı