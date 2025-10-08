Bafra Çeltiği Hasadı Beklentileri Aştı

Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Verimli ovalarda yetişen Bafra çeltiği, bu yıl hem randıman hem de kalite açısından üreticinin yüzünü güldürdü. Fiyatların da istenilen seviyede olması çiftçiye umut verirken, Bafra pirinci yine Türkiye genelinde büyük ilgi görüyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, bu yıl yaklaşık 157 bin dekar alanda çeltik ekimi yapıldığını, hasadın eylül ayında başladığını ve ekim sonuna kadar süreceğini belirtti. Tosuner, verim ve kaliteye dikkat çekerek, fiyatların da üretici açısından tatmin edici olduğunu söyledi. Tosuner, "Satışlarımız makul fiyatlarla devam ediyor, alıcı firmalar bölgemize yoğun ilgi gösteriyor. Bunun en büyük nedeni, Bafra çeltiğinin yüksek randıman, kalite ve leke içermeyen tanelere sahip olması. Kalın taneli pirincin kilosu 43-44 liraya kadar çıkıyor. Ayrıca çeltiğimizin aroması ve lezzeti de oldukça yüksek. Hasatta yaptığımız pilavda bu fark açıkça görülüyor" dedi.

"Bafra pirinci Türkiye'nin gözdesi"

Yıllardır çeltik üretimi yapan Ferhat Kurnaz, bu yılki hasattan memnun olduklarını dile getirerek şunları söyledi: "30-40 yıldır bu işin içindeyiz. Şu ana kadar işler yolunda gidiyor. Hem kilo açısından hem de maddi anlamda üreticiyi sevindiren bir sezon geçiriyoruz. Bafra pirinci, Türkiye'nin dört bir yanında tanınan ve beğenilen bir pirinç."

"Bafra pirincini dünyaya tanıtmak istiyoruz"

Fener Mahallesi'nde yaklaşık bin dönüm arazide çeltik üretimi yapan Halıcı ailesinden Kemal Halıcı ise bu ürünün yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da tanınması gerektiğini söyledi. Halıcı, "Fener Mahallesi, Karadeniz'in Kızılırmak'la buluştuğu eşsiz bir yer. Burada çeltik harmanımıza başladık ve dökümlerimiz oldukça güzel. Fiyatlar da istediğimiz seviyelerde olursa, üreticinin emeği boşa gitmemiş olur. Bafra çeltiği, basit bir pirinç değil. Türkiye'de isim yapmış bir ürün ve biz bunu dünyaya taşımak istiyoruz" diye konuştu.

Lezzeti, randımanı ve temizliğiyle öne çıkıyor

Üreticiler, Bafra pirincinin en büyük avantajlarının başında tanelerinin temiz ve lekesiz olması, lezzetinin yüksek, randımanının ise oldukça iyi seviyede bulunmasını gösteriyor. Organik üretime yakın şartlarda yetiştirilen çeltik, sofralarda farkını hissettiriyor.

Hasadın önümüzdeki haftalarda tamamlanması bekleniyor. - SAMSUN