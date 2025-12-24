Babacan'dan asgari ücret tepkisi: Yazıklar olsun

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret belirlendi.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 27 ZAM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı sona erdi. Toplantının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin yüzde 27 zam ile brüt 33 bin 30 TL'ye, net olarak da 28 bin 75 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

BABACAN'DAN GECE YARISI VİDEOLU 'ASGARİ ÜCRET' TEPKİSİ: YAZIKLAR OLSUN

2026 yılı asgari ücretinin net 28 bin 75 TL olarak açıklanmasının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gece yarısı yayınladığı video mesajla hükümete sert tepki gösterdi. Babacan, belirlenen rakamın çalışanları açlığa mahkum etmek anlamına geldiğini belirterek, "Yazıklar olsun" dedi.