Haberler

Babacan'dan asgari ücret tepkisi: Yazıklar olsun

Babacan'dan asgari ücret tepkisi: Yazıklar olsun Haber Videosunu İzle
Babacan'dan asgari ücret tepkisi: Yazıklar olsun
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2026 yılı için belirlenen asgari ücret tutarının 28 bin 75 TL olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Bir video mesaj yayınlayan Babacan, çalışanın açlığa mahkum edildiğini belirterek, "Türkiye; faize para yatıranın servetine servet kattığı, alın teriyle çalışanın ise perişan olduğu bir ülke haline geldi. Yazıklar olsun" dedi.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret belirlendi.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 27 ZAM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı sona erdi. Toplantının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin yüzde 27 zam ile brüt 33 bin 30 TL'ye, net olarak da 28 bin 75 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

BABACAN'DAN GECE YARISI VİDEOLU 'ASGARİ ÜCRET' TEPKİSİ: YAZIKLAR OLSUN

2026 yılı asgari ücretinin net 28 bin 75 TL olarak açıklanmasının ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gece yarısı yayınladığı video mesajla hükümete sert tepki gösterdi. Babacan, belirlenen rakamın çalışanları açlığa mahkum etmek anlamına geldiğini belirterek, "Yazıklar olsun" dedi.

Umut Halavart
Haberler.com / Ekonomi
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Uçaktakiler hayatını kaybetti

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! İşte enkazdan görüntüler
Yerlikaya'dan radar bağlantısı kesilen uçakla ilgili açıklama

Ankara'da bağlantı kesilen uçakta o ülkenin genelkurmay başkanı varmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
Emre Mor'dan sürpriz paylaşım: Geliyorum Fenerbahçe

Yıldız isimden sürpriz paylaşım: Geliyorum Fenerbahçe
Sergen Yalçın, tarihi derbi galibiyeti sonrası hakemlere verdi veriştirdi

Tarihi derbi galibiyeti sonrası hakemlere verdi veriştirdi
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi
Uçağın düştüğü ilçenin belediye başkanından açıklama

Haymana Belediye Başkanı Koç: Hava koşulları zorlu