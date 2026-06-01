Aliyev: Yeni gaz sahalarıyla enerji güvenliğine katkı artacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni gaz sahalarının geliştirilmesiyle üretimin artırılacağını belirterek "Küresel enerji güvenliğine katkımız kesinlikle artacaktır." dedi.

Aliyev, Bakü Enerji Haftası'nın açılışında konuşma yaptı.

Bakü Enerji Haftası'nın dünya enerji sektörünün önde gelen platformlarından biri haline geldiğini belirten Aliyev, etkinliğe gönderdiği mesajlar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a teşekkür etti.

Enerji üreticisi ülkelerin ve şirketlerin uzun yıllar haksız eleştirilere maruz kaldıklarına işaret eden Aliyev, Trump'ın enerji politikalarıyla bu yaklaşımın değişmeye başladığını savundu.

Aliyev, "Dünya, petrol ve doğal gaz olmadan yaşayamaz. Hepimiz, daha iyi bir çevre ve daha temiz bir gelecek istiyoruz ancak enerji güvenliği ile yenilenebilir enerji yatırımları arasında dengeli ve pragmatik bir yaklaşım izlenmelidir." diye konuştu.

Azerbaycan'ın bağımsızlığının ilk yıllarında ciddi ekonomik ve siyasi sorunlarla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Aliyev, enerji kaynaklarının ülkenin kalkınmasında belirleyici rol oynadığını söyledi.

Ülkesinin doğal kaynaklardan elde edilen gelirleri altyapı, eğitim, sağlık ve savunma alanlarına yönlendirdiğini belirten Aliyev, yoksulluk oranının yüzde 50'nin üzerinden yüzde 5 seviyesine düştüğünü, dış borcun da gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 6'sına gerilediğini dile getirdi.

Karabağ'ın işgalden kurtarılmasına da değinen Aliyev, güçlü ekonomi ve enerji gelirlerinin güçlü ordunun kurulmasına katkı sağladığını ifade etti.

Azerbaycan gazı alan ülke sayısı 16'ya ulaştı

Enerji güvenliğinin bugün her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurgulayan Aliyev, Azerbaycan'ın hayata geçirdiği enerji koridorlarının Avrupa'nın enerji arzında kritik rol oynadığını söyledi.

Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Supsa ve Güney Gaz Koridoru projelerinin stratejik önemine işaret eden Aliyev, "Geçen yıl Azerbaycan gazını 12 ülkenin aldığını söylemiştim. Bugün bu sayı 16'ya ulaştı. Bunların 10'u Avrupa Birliği üyesidir." dedi.

Aliyev, "Yeni gaz sahalarının geliştirilmesiyle üretim artırılacaktır. Küresel enerji güvenliğine katkımız kesinlikle artacaktır." ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerjide 8 gigavat hedefi

Aliyev, Azerbaycan'ın petrol ve doğal gaz gelirlerini yenilenebilir enerji yatırımlarına yönlendirdiğini belirterek, gelecek yılın sonuna kadar güneş ve rüzgar enerjisinde kurulu gücün 2 gigavata, 2032 sonuna kadar da 8 gigavata ulaşacağını söyledi.

Karabağ ve Doğu Zengezur'da hidroelektrik projelerinin de hızla ilerlediğini vurgulayan Aliyev, Azerbaycan'ın yeşil enerji ihracatı için bölgesel enerji bağlantılarını geliştirdiğine dikkati çekti.

Bu kapsamda Karadeniz Enerji Kablosu Projesi ile Azerbaycan'ın Gürcistan üzerinden Romanya, Macaristan ve diğer Avrupa ülkelerine bağlanacağını belirten Aliyev, Orta Asya'dan Hazar üzerinden uzanacak yeni yeşil enerji projeleri konusunda da çalışıldığını ifade etti.

Aliyev, Azerbaycan'ın enerji ve ulaştırma alanlarında oluşturduğu altyapının bölgesel işbirliğini güçlendirdiğini belirterek "Doğu-Batı Koridoru, başarıyla faaliyet göstermektedir. Şüphesiz ki Doğu-Batı Koridoru'nun yeni kolu olacak Zengezur Koridoru da inşa edilecektir. Bu, geçen yıl 8 Ağustos'ta Beyaz Saray'da ABD Başkanı, Ermenistan Başbakanı ve benim tarafımdan imzalanan belgeye dayanmaktadır. Bütün bunlar, hepimiz için büyük bir zenginliktir." dedi.